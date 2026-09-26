최민규-선민주 혼성 카약 ‘은빛 물살’…한국 카누 메달 행진

최민규, 이번 대회 두 번째 메달

장상원 이어 은메달 2개 추가 획득

이미지 확대 최민규-선민주가 26일 일본 아이치현 미요시 레이크 카누 코스에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 혼성 카약 2인승 500m 결승선을 통과하고 있다. 미요시 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 최민규-선민주가 26일 일본 아이치현 미요시 레이크 카누 코스에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 혼성 카약 2인승 500m 결승선을 통과하고 있다. 미요시 연합뉴스

세줄 요약 최민규·선민주 조가 2026 아이치·나고야 아시안게임 카누 스프린트 혼성 카약 2인승 500ｍ 결승에서 1분 40초 349로 은메달을 땄다. 중국에 이어 2위를 차지했고 일본을 근소하게 따돌렸다. 한국 카누는 금 2개, 은 2개로 상승세를 이어갔다. 최민규·선민주, 혼성 카약 2인승 500ｍ 은메달 획득

중국에 이어 2위, 일본 추격 따돌리며 메달 확보

한국 카누, 금 2개·은 2개로 상승세 지속

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한국 카누 대표팀의 최민규(34)와 선민주(21)가 아시안게임 혼성 카약 2인승 500ｍ에서 은메달을 획득했다. 앞서 장상원이 남자 카약 1인승 500ｍ에서 은메달을 따낸 데 이어 연달아 메달 확보에 성공하며 한국 카누에 돌풍을 이어가고 있다.최민규-선민주 조는 26일 일본 아이치현 미요시호 카누 경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 카누 스프린트 혼성 카약 2인승 500ｍ 결승에서 1분 40초 349의 기록으로 2위를 차지했다.이날 결승에서 최민규-선민주는 1위를 기록한 중국의 리천하오-장루시 조(1분 39초 444)에 0.905초 뒤졌으나, 3위로 추격하던 일본의 후쿠다 린-이노우에 아키히로 조(1분 40초 720)를 0.371초 차이로 따돌리며 은메달을 목에 걸었다.이로써 최민규는 이번 대회 두 번째 메달을 수확했다. 최민규는 지난 23일 조광희, 김효빈, 장상원과 함께 나선 남자 카약 4인승(K4) 500ｍ 결승에서 한국 사상 첫 금메달을 합작한 바 있다.이날 하루에만 장상원의 카약 1인승 은메달에 이어 혼성 종목에서도 메달을 추가한 한국 카누 대표팀은 현재까지 이번 대회에서 금메달 2개, 은메달 2개를 수확하며 상승세를 이어가고 있다.