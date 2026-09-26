[포토] 비 와도 인파 몰린 부산 북항

세줄 요약 추석 연휴 셋째 날 부산 북항 친수공원 인공수로에 상어 부캉이를 보려는 시민이 비가 와도 몰려들었다. 입소문이 퍼지며 연휴 기간 방문객이 급증했고, 주변 상점도 특수를 누렸다. 부산시는 차량 자제와 대중교통 이용을 당부했다. 비 오는 연휴에도 북항에 부캉이 관람객 몰림

입소문 타고 방문객 급증, 누적 32만명 돌파

주변 상권 특수, 부산시 대중교통 이용 당부

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

추석 연휴 셋째 날인 26일 오전 부산 동구 북항 친수공원 인공수로, 지느러미를 반쯤 내놓고 물을 가르며 유영하는 상어 ‘부캉이’가 보일 때마다 여기저기서 감탄사가 터져 나왔다.시민들은 한마디씩 소감을 늘어놓으며 바로 옆 처음 만난 이들과도 ‘부캉이 잘 보이는 자리’ 등을 나누며 이야기꽃을 피웠다.지난 18일 이곳에 처음 들어온 부캉이는 인공수로 가장자리를 따라 모습을 드러냈고, 추석 연휴에도 상어를 보려는 인파가 몰려들었다.특히 이날은 오전에 비가 왔는데도 인공수로변을 따라 우산을 쓴 채 부캉이를 보려는 이들로 북새통을 이뤘다.북항에 상어를 보러 온 시민은 추석 연휴에 급증했다.연휴 이전인 19일 8800명, 20일 1만명, 21일 1만 3000명, 22일 1만 7000명, 23일 3만 7000명으로 서서히 늘어나더니 연휴 첫날인 24일 10만 1000명, 25일 13만 6000명을 기록했다.누적 인원은 추석 연휴에만 23만 명, 전체 32만 명을 넘었다.언론 보도와 사회관계망서비스 등으로 입소문이 나면서 연휴를 맞아 전국에서 구경객이 찾아왔다.인근 부산역에서 캐리어를 끌고 북항 친수공원을 찾은 관광객과 귀성객도 쉽게 볼 수 있었다.상어를 구경하려는 인파로 친수공원 주변 편의점과 카페 등은 때아닌 ‘특수’를 누렸다.오후 들어 비가 그치면서 사람이 더 몰려 북항 주차장은 혼잡한 상황이 이어지고 있다.부산시는 “방문객은 차량 이용을 자제하고 가급적 대중교통을 이용해 달라”고 당부했다.부산시와 관계 당국은 이번 연휴 기간 부캉이가 스스로 수로 밖으로 나가지 않고 연휴 이후에도 남아 있으면 바다로 돌려보내는 방안 등을 고민하기로 했다.