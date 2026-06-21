국립백두대간수목원이 어떻길래…개원 8년 만에 누적 관람객 200만명 돌파

경북 봉화에 2018년 5월 개원, 호랑이 숲 등 갖춰

이미지 확대 국립백두대간수목원 호랑이숲 방사장에서 호랑이가 어슬렁거리고 있다. 한국수목원정원관리원 제공 닫기 이미지 확대 보기 국립백두대간수목원 호랑이숲 방사장에서 호랑이가 어슬렁거리고 있다. 한국수목원정원관리원 제공

세줄 요약 경북 봉화 국립백두대간수목원이 개원 8년 만에 누적 관람객 200만명을 돌파했다. 2018년 정식 개원 뒤 2개월 만에 10만명을 넘겼고, 이후 매년 20만명 이상이 찾았다. 호랑이 숲, 시드볼트, 고산 습원 등 아시아 최대 규모 시설이 인기를 이끌었다. 개원 8년 만에 누적 관람객 200만명 돌파

2018년 정식 개원 뒤 꾸준한 방문 증가

호랑이 숲·시드볼트 등 아시아 최대 규모

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산림청 산하 한국수목원정원관리원은 경북 봉화 국립백두대간수목원이 개원 8년 만에 누적 관람객 200만명을 돌파했다고 20일 밝혔다.백두대간수목원은 2018년 5월 정식으로 문을 열었다.개원 2개월 만에 관람객 10만명을 돌파했으며 이후 지금까지 매년 20만명 넘게 찾고 있다.수목원은 경북 봉화군 춘양면 서벽리 문수산과 옥석산, 구룡산 일대 5179㏊에 걸쳐 있다.호랑이 숲을 비롯해 각종 종자를 영구 저장해 놓은 ‘시드 볼트’, 고산 습원, 야생화 언덕, 거울 연못, 어린이 정원 등을 갖춘 아시아 최대 규모 수목원이다.수목원 관계자는 “수목원이 관람 공간을 넘어 전시·교육·체험·힐링의 공간으로 국민 일상에 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.한편 산림청 산하 한국수목원정원관리원이 운영하는 국립세종수목원은 최근 누적 관람객 500만 명을 돌파했다. 2020년 10월 임시 개원한 이후 약 5년 8개월 만이다.