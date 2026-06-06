박종임 ‘비상무용단’ 총예술감독 [특별인터뷰]

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“남도의 역사를 세계의 언어로”…몸짓으로 K-컬처의 미래를 쓰다

이미지 확대 박종임 비상무용단 총예술감독(동신대학교 공연예술무용학과 교수). 닫기 이미지 확대 보기 박종임 비상무용단 총예술감독(동신대학교 공연예술무용학과 교수).

이미지 확대 비상무용단이 나주에서 창작무용 작품 ‘청명’을 공연하고 있다. 전통과 현대를 아우르는 무대로 지역민들에게 깊은 감동을 선사했다. 닫기 이미지 확대 보기 비상무용단이 나주에서 창작무용 작품 ‘청명’을 공연하고 있다. 전통과 현대를 아우르는 무대로 지역민들에게 깊은 감동을 선사했다.

이미지 확대 동신대학교 공연예술무용학과 박종임 교수가 이끄는 비상무용단이 문화체육관광부 ‘지역대표 예술단체 지원사업’에 2년 연속 선정됐다. 닫기 이미지 확대 보기 동신대학교 공연예술무용학과 박종임 교수가 이끄는 비상무용단이 문화체육관광부 ‘지역대표 예술단체 지원사업’에 2년 연속 선정됐다.

이미지 확대 비상무용단이 주최한 스트릿댄스 축제 ‘더 시티(The City)’에서 참가자들이 역동적인 퍼포먼스를 선보이며 지역 청년 문화예술의 열기를 더하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 비상무용단이 주최한 스트릿댄스 축제 ‘더 시티(The City)’에서 참가자들이 역동적인 퍼포먼스를 선보이며 지역 청년 문화예술의 열기를 더하고 있다.

세줄 요약 박종임 비상무용단 총예술감독은 나주학생독립운동을 소재로 한 현대무용 ‘댕기머리’로 지역의 역사와 정신을 무대에 올린다. 광주·목포·여수 순회공연과 몽골 나담축제 초청으로 지역 예술의 세계화도 추진한다. 나주학생독립운동 소재 ‘댕기머리’ 현대무용 재해석

광주·목포·여수 순회와 몽골 초청으로 세계화 추진

청소년 교육·창작 프로젝트로 지역 예술 기반 확장

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남도의 역사와 정신을 무대 위에 새겨온 박종임 비상무용단 총예술감독(동신대학교 공연예술무용학과 교수)이 지역 예술의 새로운 가능성을 열어가고 있다. 지역의 역사와 문화자산을 현대무용으로 재해석해 온 그는 이제 광주·전남을 넘어 세계 무대를 향한 문화예술 네트워크 구축에 박차를 가하고 있다.수십년간 춤 한길을 걸어온 박 감독은 지역의 서사를 보편적 예술 언어로 승화시키는 작업에 천착해 왔다. 그의 대표작인 현대무용 ‘댕기머리’는 나주학생독립운동의 발단이 된 역사적 사건을 소재로, 청년들의 저항 정신과 민족적 자긍심을 무용이라는 언어로 풀어낸 작품이다.최근 비상무용단은 나주학생독립운동기념관과 업무협약을 체결하며 작품의 역사적 기반을 더욱 공고히 했다. 박 감독은 “역사는 기록 속에 머무는 과거가 아니라 현재와 끊임없이 소통해야 하는 살아있는 자산”이라며 “예술은 지역의 기억을 시민들과 공유하고 미래 세대에 전달하는 가장 효과적인 매개체”라고 말했다.문화체육관광부 지역예술단체 지원사업에 선정된 ‘댕기머리’는 앞으로 나주를 시작으로 광주와 목포, 여수를 잇는 순회공연으로 확대될 예정이다.박 감독은 “공연은 단순한 무대 예술에 그쳐서는 안 된다”며 “지역마다 품고 있는 역사와 문화적 가치를 시민들과 함께 나누고, 이를 통해 새로운 문화 생태계를 만드는 것이 중요하다”고 강조했다.박 감독의 시선은 국내를 넘어 세계를 향하고 있다.비상무용단은 그동안 독일과 일본, 베트남, 네덜란드 등 세계 각국의 국제무용제와 문화교류 무대에 참가하며 한국 창작무용의 예술성과 경쟁력을 꾸준히 입증해 왔다. 특히 해외 무대에서 한국적 정서와 현대적 감각을 결합한 작품들로 호평을 받으며 지역 예술단체의 글로벌 진출 가능성을 보여줬다는 평가를 받고 있다.그 결실 가운데 하나가 올해 몽골 최대 전통축제인 나담(Naadam) 초청이다.박 감독은 “몽골 공연은 한국 독립운동의 정신과 인간 자유의 가치를 세계인들과 공유하는 뜻깊은 무대가 될 것”이라며 “춤은 언어와 국경을 뛰어넘어 사람과 사람을 연결하는 가장 보편적인 소통 수단”이라고 말했다.그는 K-컬처의 미래 역시 지역성에서 출발해야 한다고 강조했다.“세계가 주목하는 콘텐츠는 결국 자기만의 이야기를 가진 작품입니다. 남도의 역사와 문화, 삶의 정서를 담아낸 작품이야말로 세계 시장에서도 경쟁력을 가질 수 있습니다.”박 감독이 꾸준히 힘을 쏟는 분야는 예술교육이다.동신대학교 조숙영 교수와 함께 진행하고 있는 무용 프로젝트 ‘라인업(Line-up)’은 올해로 11년째를 맞았다. 지역 무용인과 청년 예술가들의 창작 역량을 키우고 협업 기반을 마련하는 대표적인 문화예술 프로젝트로 자리매김했다.또 광주·전남 청소년을 대상으로 한 문화예술 특강도 5년째 이어가고 있다.그는 “예술은 세대와 세대를 연결하는 힘을 갖고 있다”며 “청소년들이 역사와 전통을 어렵게 받아들이기보다 예술을 통해 자연스럽게 이해하고 체화할 수 있도록 돕는 것이 중요하다”고 말했다.지역 문화예술의 지속가능성 역시 미래 세대와의 연결에서 찾고 있다.“문화는 전승될 때 비로소 생명력을 얻습니다. 청년들이 지역의 역사와 문화에 관심을 갖고 새로운 콘텐츠로 재창조할 수 있도록 토대를 마련하는 것이 선배 예술인들의 역할입니다.”박 감독은 현재 광주·전남 통합 시대를 겨냥한 새로운 프로젝트도 준비하고 있다.그 핵심은 올 하반기 여수 해안을 무대로 추진 중인 ‘세계 춤 축제’다. 국내외 무용단과 예술가들이 참여하는 국제 규모의 축제로 발전시켜 여수를 동북아 공연예술의 거점 도시로 육성하겠다는 구상이다.그는 “여수는 천혜의 자연경관과 풍부한 문화적 자산을 동시에 갖춘 도시”라며 “바다를 배경으로 한 국제 춤 축제가 정착한다면 광주·전남이 아시아 문화예술 교류의 중심지로 도약하는 계기가 될 것”이라고 내다봤다.박종임 감독의 예술세계는 지역성과 세계성의 조화를 향한다. 남도의 역사와 삶을 무용이라는 보편적 언어로 번역해 세계와 소통하려는 그의 도전은 오늘날 K-컬처가 나아가야 할 방향을 보여준다.지역의 기억을 품은 몸짓은 이제 국경을 넘어 세계 무대를 향하고 있다. 남도의 역사에서 길어 올린 예술적 상상력이 여수의 바다를 지나 아시아와 유럽, 그리고 세계인의 가슴 속으로 스며들고 있다. 그것이 박종임 감독이 꿈꾸는 K-컬처의 미래이자, 지역 문화예술이 나아갈 새로운 항로다.