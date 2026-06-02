울산시, 관내 반지하주택 전수점검··· 거주자 건강상태 조사도 병행

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세줄 요약 울산시가 여름철 집중호우로 인한 반지하 침수 피해를 막기 위해 관내 반지하주택 57곳을 전수점검했다. 물막이판 등 침수방지시설의 상태를 다시 살피고, 미비한 곳은 즉시 보완할 계획이다. 방지시설이 없는 가구에는 설치도 적극 독려했다. 거주 여부와 건강상태, 재해취약자 대피지원 체계도 함께 확인한다. 반지하주택 57곳 전수조사 및 안전점검 추진

물막이판 등 침수방지시설 상태 재점검

거주 여부·건강상태·대피체계 함께 확인

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울산시가 여름철 집중호우로 인한 반지하주택 침수 참사를 막기 위해 본격적인 예방 조치에 나선다.시는 구·군 공무원 등 12명으로 구성된 합동점검반을 꾸려 관내 반지하주택 57개소를 대상으로 전수조사와 안전점검을 진행한다고 2일 밝혔다.지역별 점검 대상은 남구 17가구, 동구 13가구, 울주군 13가구, 중구 10가구, 북구 4가구 순이다.이번 점검은 침수 예방 시설의 실효성을 높이는 데 초점을 맞춘다. 시는 기존에 설치된 물막이판 등 침수방지시설의 상태를 전면 재조사해 미비점을 즉시 보완한다. 또 침수 위험도가 높은데도 방지시설이 없는 가구에는 물막이판 등 차단시설 설치를 적극 독려할 방침이다.특히 시설 점검뿐 아니라 실제 거주 여부와 거주자의 건강 상태도 함께 확인한다. 시는 침수 때 자력 대피가 어려운 취약계층을 돕는 ‘재해취약자 대피지원단’의 가동 체계도 현장에서 함께 점검해 인명 피해를 철저히 예방할 계획이다.시 관계자는 “반지하 침수 사고가 되풀이되지 않도록 침수방지시설을 철저히 점검하고 보완하겠다”며 “단 한 건의 인명피해도 발생하지 않도록 현장 중심의 예방 대책 마련에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.