충주시 어린이집 현장학습비 지원 대상 0~5세로 확대

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충주시는 어린이집 현장학습비 지원 대상을 0~5세 전 연령으로 확대한다고 28일 밝혔다. 그동안 지원 대상은 3~5세였다.시는 이번 확대를 위해 전년 대비 1억 4000만원이 증액된 총 2억 9000만원의 예산을 편성했다.원아 1인당 지원금은 10만원 수준이다. 지원금은 어린이집에서 실시하는 각종 체험학습 및 견학 등에 필요한 입장료, 시설 사용료, 교통비, 식음료비 등으로 자유롭게 사용할 수 있다.시 관계자는 “최근 물가 상승으로 인한 학부모들의 경제적 부담을 덜어주고, 영유아들에게 풍성한 외부활동 기회를 보장하기 위해 사업을 확대하는 것”이라며 “원아들이 다양한 현장학습에 참여할 수 있도록 어린이집들이 양질의 프로그램을 기획할 수 있을 것”이라고 밝혔다.