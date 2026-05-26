김진열 대구 군위군수 후보 “TK신공항 건설 신속 추진 당론으로 채택하라” 민주당·국민의힘에 촉구

세줄 요약 김진열 국민의힘 대구 군위군수 후보가 TK신공항 신속 추진을 두고 여야 정당과 대구시장 후보들에게 당론 채택과 문서화된 합의서 작성을 요구했다. 군공항 이전 재원 확보가 핵심이라며 특별법 개정과 국가사업 전환 필요성도 강조했다. TK신공항 신속 추진 당론 채택 촉구

군공항 이전 재원 확보 방안 요구

특별법 개정과 합의서 작성 강조

이미지 확대 26일 김진열 국민의힘 대구 군위군수 후보가 기자회견을 열고 TK신공항 조기 착공 위한 여야 당론 확정 등을 강하게 촉구하고 있다. 김진열 후보 선거캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 26일 김진열 국민의힘 대구 군위군수 후보가 기자회견을 열고 TK신공항 조기 착공 위한 여야 당론 확정 등을 강하게 촉구하고 있다. 김진열 후보 선거캠프 제공

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김진열 국민의힘 대구 군위군수 후보는 26일 대구경북(TK) 신공항 신속 추진과 관련해 여야 정당과 대구시장 후보들에게 “당론과 문서화된 합의서로 책임을 담보해야 한다”고 촉구했다.김 후보는 이날 기자회견을 열고 “TK신공항은 대구경북의 미래가 걸린 중대한 사업이지만 지금까지 각 정당 후보들이 말로만 이를 외칠 뿐 당론으로 확정하거나 군공항 재원 확보 방안을 구체적으로 제시한 것은 없다”고 밝혔다.이어 “TK신공항 추진의 핵심은 군공항 이전에 필요한 재원 확보”라며 “재원 마련 없이는 토지보상, 설계, 착공, 개항 등 모든 일정이 흔들릴 수밖에 없다”고 지적했다.그는 “기존 특별법이 신공항 추진의 제도적 틀을 마련했으나, 현행 ‘기부 대 양여’ 방식만으로는 대규모 군공항 이전 재원을 확보하는 데 한계가 있다. 이번 기회에 국가 사업으로 해결해야 한다”고 강조했다.이와 관련, 김 후보는 “여야 양당과 대구시장 후보는 TK신공항 신속 추진을 당론으로 정하고, 군공항 이전 재원 확보를 위한 특별법 개정을 추진하겠다는 합의서 작성으로 군위군민과 대구경북 시도민 앞에 책임을 담보해야 한다”고 밝혔다.지난 5월 15일 이재명 대통령의 군위 방문에 대해서도 쓴소리를 아끼지 않았다.그는 “지난해 11월 대통령 주재 국정설명회 때 직접 건의했던 신공항 조기 추진과 재원 확보 방안에 대한 답을 가져오실 것으로 기대했는데 아무런 답이 없어 안타까웠다”면서 “이제는 정치적 방문이 아니라 책임지는 모습을 보여야 할 때”라고 강조했다.끝으로 김 후보는 “더 이상 TK신공항 후보지인 군위·의성의 희생을 담보로 잡아선 안 된다”면서 “여야 양당은 당론으로 답하고, 대구시장 후보들은 합의서로 답하며, 정부와 국회는 특별법 개정과 예산으로 답해야 한다”고 촉구했다.