전남광주교육감 후보들 “바닥 표심 잡아라” 휴일 총력전

[지방선거 D-9] 전남·광주 곳곳 돌며 선거운동

김대중·이정선, ‘통합 비전’.‘교육 수당’ 승부수

장관호·강숙영, ‘현장 밀착’ .‘엄마교육감’ 강조

이미지 확대 김대중·이정선·장관호·강숙영 전남광주통합특별시 교육감 후보(왼쪽부터). 각 후보 측 제공 닫기 이미지 확대 보기 김대중·이정선·장관호·강숙영 전남광주통합특별시 교육감 후보(왼쪽부터). 각 후보 측 제공

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제9회 전국동시지방선거를 불과 9일 앞둔 황금연휴 기간동안 전남광주통합특별시 교육감 선거에 나선 후보들이 지역 곳곳을 누비며 바닥 표심을 잡기 위한 광범위한 유세전을 펼쳤다. 이번 선거는 지역 소멸 위기 극복을 위한 ‘교육 통합’ 담론과 학생 중심의 ‘교육 복지’ 공약이 격돌하며 선거전이 최고조에 달하고 있다.김대중 후보는 25일 완도 전통시장에서 선거유세를 시작했으며 영암 전통시장, 해남읍 버스터미널, 광주 첨단 LC타워사거리에서 유권자들을 만났다.김 후보는 지난 24일 초광역 교육통합 대장정을 발표했다. 특히 전남의 인구 소멸 위기와 광주의 원도심 공동화, 과밀학급 등 교육문제를 교육통합으로 돌파하겠다는 비전을 제시하고 있다.김 후보는 사전투표일 전까지 생태, 역사, 소멸 방어, 산학연계 등 지역과 교육을 결합한 공약 발표로 표심을 공략한다.이정선 후보는 대체 휴일인 25일부터 사흘간 광주권 집중 유세에 돌입했다.이 후보는 이날 동광주사거리에서 출근 인사로 일정을 시작했으며, 증심사 입구 현장 인사와 EBS 현장 인터뷰를 통해 시민과 접촉했다.이 후보는 광주권 집중 유세 기간 학생 기본교육수당 연 120만원 지급, 1인 1 인공지능 가정교사 구축, 365스터디룸 확대, 24시간 진로진학서비스 등 주요 공약을 설명한다.두 후보는 26일 선관위 주최 방송토론회에서 정면 승부를 벌일 예정이다.장관호 후보는 전남 동부권인 순천과 여수를 공략한 데 이어, 25일 오후에는 광주 수완지구에서 대규모 집중 유세를 열어 세를 과시했다.특히 장 후보는 선관위의 법정 토론회 배제 결정에 대해 “유권자의 알 권리를 침해하는 처사”라며 법원에 토론방송금지 가처분을 신청하는 등 강력한 항의 행보를 이어가고 있다.‘엄마 교육감’을 기치로 내건 강숙영 후보는 여수 쌍봉사거리와 여서동 로터리에서 아침 인사를 마친 후 광주로 이동해 유세차에 올랐다. 강 후보는 ‘국가책임 5일 돌봄학교’ 도입과 ‘5·4·3 학제 개편’ 등 파격적인 교육 혁신 공약을 제시하며 부모 세대의 표심을 파고들고 있다.공식 선거운동이 중반전으로 접어든 가운데, 후보들은 저마다의 교육 철학과 지역 발전 해법을 내놓으며 투표일 전까지 부동층 잡기에 사활을 걸 것으로 보인다.