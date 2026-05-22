혹한이 빚은 쫄깃한 맛…인제 황태축제 개막

사흘간 용대삼거리

미식체험·공연 다채

이미지 확대 강원 인제 용대리에서 생산한 황태채. 인제 황태축제위원회 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 인제 용대리에서 생산한 황태채. 인제 황태축제위원회 제공

이미지 확대 강원 인제 용대 황태축제가 23~25일 용대삼거리 황태촌 일원에서 개최된다. 사진은 지난해 축제에서 운영된 황태 장터. 인제군 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 인제 용대 황태축제가 23~25일 용대삼거리 황태촌 일원에서 개최된다. 사진은 지난해 축제에서 운영된 황태 장터. 인제군 제공

세줄 요약 강원 인제 용대리 황태축제가 23~25일 용대삼거리 황태촌 일원에서 열린다. 황태구이·황태라면 체험, 황탯국 무료 시식, 가족 이벤트와 공연, 장터까지 35개 프로그램이 마련된다. 용대리는 황태 주산지로 알려진다. 인제 용대리 황태축제 23~25일 개최

황태 체험·공연 등 35개 프로그램 운영

황탯국 시식·장터·가족 이벤트 마련

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강원 인제 용대리 황태축제가 23~25일 용대삼거리 황태촌 일원에서 열린다. 용대3리 황태마을이 주최, 황태축제위원회·용대황태연합회가 주관하고, 인제군과 인제군의회·인제문화원이 후원한다.‘황태의 고장 용대리, 자연과 미식을 즐기는 황태 여행’을 슬로건으로 내건 올해 축제는 황태를 주제로 한 체험과 공연 등 35개 프로그램으로 관광객을 맞는다.축제장을 찾으면 황태구이, 황태라면 등 황태를 활용해 다양한 요리를 직접 만들 수 있다. 대형 가마솥에 끓인 황탯국을 무료로 시식하는 프로그램도 마련된다. 황태 껍질벗기기·투호·낚시·룰렛·복주머니 던지기 등 온 가족이 즐길 수 있는 이색 이벤트도 열린다.또 개막 첫날인 23일 인기 가수 박지후, 마이진, 장하온이 무대에 오르는 개막식을 비롯해 라인댄스, 민요 난타, 7080콘서트 등의 각종 공연이 이어진다. 황태포와 황태채, 통황태, 황태머리를 저렴하게 구입할 수 있는 장터도 운영된다.황태는 말린 명태로 혹한에서 3~4개월 얼었다 녹기를 반복하는 건조 과정을 거쳐 생산된다. 용대리는 겨울철 한낮에도 기온이 영하 10도를 밑돌고, 눈이 많이 내리는 데다 바람도 강하게 불어 황태를 생산하는 최적의 환경을 갖췄다. 국내 황태 생산량의 70~80%에 달하는 1800만~2000만 마리를 매년 생산하는 주산지다.황태는 냉동과 해동을 수십 차례 거치며 만들어져 식감이 쫄깃하고, 담백한 맛이 난다. 숙취해소 음식으로 손꼽히는 황탯국은 국물이 뽀얗게 우러나 겉보기는 설렁탕이나 곰탕과 비슷하고, 맛은 북엇국보다 깊다. 황태구이는 붉은 양념장을 발라 매콤달콤하면서도 고소해 식욕을 돋운다.이종구 황태축제추진위원장은 “인제 황태의 우수한 맛과 영양을 알리기 위해 축제를 정성껏 준비했다”며 “청정 자연과 어우러진 건강한 요리를 즐기며 진정한 힐링을 경험하길 바란다”고 말했다.