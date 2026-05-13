가로수 관리도 AI 기술로…부산시 스마트 수목관리시스템 운영

세줄 요약 부산시는 도심 수목을 더 효율적으로 관리하기 위해 5월부터 AI 기반 스마트 수목관리시스템을 시범 운영했다. 중앙대로 가로수 등 8000주를 대상으로 차량 탑재형 라이다와 고해상도 카메라로 위치, 수종, 높이, 가지 상태를 자동 수집·분석했다. 시는 조사뿐 아니라 관리 단계까지 연계하는 선제적 시스템을 구축하고, 12월 시범용역 뒤 확대 여부를 검토한다. AI 기반 수목관리시스템 시범 도입

중앙대로 가로수 8000주 대상 조사

라이다·카메라로 생육정보 자동 수집

이미지 확대 스마트 수목관리시스템 부산시는 5월부터 가로수 관리에 스마트 수목관리시스템을 시범 도입한다고 13일 밝혔다. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 스마트 수목관리시스템 부산시는 5월부터 가로수 관리에 스마트 수목관리시스템을 시범 도입한다고 13일 밝혔다. 부산시 제공

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부산시는 도심 수목을 더욱 효율적으로 관리하기 위해 5월부터 ‘AI 기반 스마트 수목관리시스템’을 시범 도입한다고 13일 밝혔다.간선도로인 중앙대로 가로수 등 수목 8000주를 대상으로 추진되는 이번 사업은 인력에 의존해 수행되던 기존 수목 조사 방식을 보완하기 위해 차량 탑재형 라이다(LiDAR)와 인공지능(AI) 기술을 활용한다.라이다(LIDAR)·고해상도 카메라 장착 차량을 운용해 중앙대로 가로수 위치, 수종, 나무 높이, 나뭇가지 너비, 말라 죽은 가지 등 생육 정보를 자동으로 수집·분석하게 된다.시는 단순 현황 조사에 그치지 않고 수목 관리 전반을 단계별로 연계하는 ‘선제적 수목 관리 시스템’을 구축할 방침이다.시는 올해 12월 시범용역 준공 이후 미비점 등을 보완, 확대 시행 여부를 검토할 예정이다.