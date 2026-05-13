경찰관 10명 중 4명 ‘감정 고갈’…수사·형사 기능 정서적 탈진↑

경찰대 치안정책연구소 패널연구 결과

경찰 42.1%, ‘일에 너무 지쳐 피곤해’

“탈진은 이직 촉발…방지책 마련 必”

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이미지 확대 숫자가 클수록 응답자들의 정서적 탈진 수준이 크다고 보이는 지표에서 수사·형사 기능경찰관들은 범죄예방·경비·정보 기능보다 더 높은 점수를 기록하고 있다. 경찰대 치안정책연구소 제공 닫기 이미지 확대 보기 숫자가 클수록 응답자들의 정서적 탈진 수준이 크다고 보이는 지표에서 수사·형사 기능경찰관들은 범죄예방·경비·정보 기능보다 더 높은 점수를 기록하고 있다. 경찰대 치안정책연구소 제공

세줄 요약 경찰관 4473명 조사에서 41.4%가 일로 감정이 고갈된다고 답한다. 수사·형사 기능은 범죄예방·경비보다 정서적 탈진이 높았고, 반복 민원과 사건 책임이 부담을 키웠다. 탈진은 이직 의도와도 연결돼 민생 수사 인력 관리가 필요하다. 경찰관 10명 중 4명가량 감정 고갈 호소

수사·형사 기능, 다른 기능보다 탈진 심화

정서적 탈진, 이직과 인력 유출로 연결

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서울의 한 경찰서 형사과 팀장 A씨는 출근길마다 형사 당직실 문 앞을 먼저 떠올린다. 자신이 고발한 사건이 ‘혐의없음’으로 끝났다며 큰 소리로 항의하는 고발인부터, “귓속에 장치를 심어 누가 나를 죽이려 한다”고 주장하는 시민까지. 이들을 달래고 설명하는 일이 하루 업무의 시작이 되곤 해서다.A씨는 일을 시작하기도 전에 진이 빠지고 마음부터 무너질 때가 적지 않다고 했다. 그는 “두세 시간씩 설명해 돌려보내도 다음 날 다시 찾아와 같은 이야기를 하는 경우가 많다”며 “감정이 메말라가지만 해야 할 일은 점점 늘고 있다”고 토로했다.경찰관 10명 중 4명 안팎이 직무 소진감을 호소하는 것으로 나타났다. 수사·형사 기능은 다른 기능보다 정서적 탈진을 더 크게 느끼는 것으로 조사됐다. 탈진은 이직에 영향을 미치는 만큼 검경 수사권 조정 이후 역할이 커진 경찰 수사 인력에 대한 체계적인 관리 대책이 필요하다는 지적이 나온다.13일 경찰대 치안정책연구소가 경찰관 4473명을 조사해 지난달 발표한 ‘2025년 한국경찰의 개인 및 조직특성에 관한 패널연구’에 따르면, ‘일 때문에 감정이 고갈되는 것을 느낀다’는 응답은 41.4%였다. ‘아침에 일어나 해야 할 일을 생각할 때 피로감을 느낀다’(36.4%), ‘일에 너무 지쳐서 피곤하다’(42.1%)는 응답도 상당수였다.수사·형사 기능은 범죄예방·경비·정보 기능보다 정서적 탈진 수준이 높았다. 사건 처리 책임이 큰 데다 피해자와 피의자를 반복적으로 마주해야 하는 업무 특성이 정서적 탈진을 키웠을 가능성이 크다. 연구팀은 “수사권 조정으로 수사·형사 기능의 사건 처리 권한과 책임이 커지면서 업무 과중으로 직무 소진을 겪는 경향도 있다”고 분석했다.문제는 정서적 탈진이 경찰 조직 이탈로 이어질 수 있다는 점이다. 치안정책연구소 분석 결과, 정서적 탈진은 이직에 직접적으로 영향을 미치는 요인 중 하나로 나타났다. 수사권 조정으로 경찰 인력 확보·유지가 더욱 중요해진 상황에서 지금과 같은 상황을 계속 보인다면, 안정적인 민생 수사 체계를 이어가기 어려울 수도 있다는 비판도 제기된다.박재풍 치안정책연구소 경찰조직패널연구센터장은 “경찰 공무원은 조직성과를 위해 감정 고갈 상태에서 일을 하는 조직 특성이 드러난다”며 “장기적으로는 정서적 탈진이 이직 의도를 촉발하는 만큼 민생 수사 인력 유출을 방지하기 위한 경찰 직무 소진 방지책을 확충할 필요가 있다”고 강조했다.