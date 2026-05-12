신차 조작법 배우다 돌진…대구서 승용차 3m 하천 둔치 추락, 3명 경상

세줄 요약 대구 수성구의 한 자동차 대리점 앞에서 70대 운전자가 신차 조작 설명을 듣던 중 승용차가 돌진해 편도 4차로 도로를 가로질러 3m 아래 하천 둔치로 추락했다. 운전자와 동승자 등 3명이 경상을 입었고, 경찰은 부주의 가능성을 조사 중이다. 대구 대리점 앞 신차 조작 설명 중 돌진 사고

승용차, 도로 가로질러 3m 아래 둔치 추락

운전자·동승자 등 3명 경상, 경찰 조사

이미지 확대 대구 수성구 지산동 한 자동차 대리점 앞에 정차해 있던 승용차가 12일 오전 11시 37분쯤 편도 4차로 도로를 가로질러 약 3m 아래 하천 둔치로 떨어졌다. 대구소방안전본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 대구 수성구 지산동 한 자동차 대리점 앞에 정차해 있던 승용차가 12일 오전 11시 37분쯤 편도 4차로 도로를 가로질러 약 3m 아래 하천 둔치로 떨어졌다. 대구소방안전본부 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대구의 한 자동차 대리점에서 70대 운전자가 신차 조작 설명을 듣던 중 인근 하천 아래로 돌진하는 사고가 났다.12일 경찰과 소방당국에 따르면 이날 오전 11시 37분쯤 수성구 지산동 한 자동차 대리점 앞에 정차해 있던 승용차가 편도 4차로 도로를 가로질러 약 3m 아래 둔치로 추락했다.이 사고로 운전자 A(여·70대)씨와 동승자 등 총 3명이 경상을 입었다. 이 중 2명은 신고를 받고 출동한 119 구급대에 의해 인근 병원으로 옮겨졌다. 1명은 현장에서 응급조치를 받았다.“차가 떨어졌다”는 신고를 받은 소방당국은 차량 7대와 인력 27명을 투입해 구조 작업을 벌였다.경찰 조사 결과 A씨는 새로 산 차를 받은 뒤 대리점 직원으로부터 내부 조작법과 기능에 대한 설명을 듣던 중 사고를 낸 것으로 드러났다.경찰 관계자는 “운전자가 신차 조작이 익숙하지 않은 상태에서 부주의로 사고가 난 것으로 추정하고 있다”며 “주변 폐쇄회로(CC)TV와 차량 블랙박스 영상 등을 확보해 정확한 사고 경위를 파악 중”이라고 말했다.