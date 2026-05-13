박수현 선대위 “허위 정보 등 불법 선거행위 강력 대응”

세줄 요약 박수현 더불어민주당 충남도지사 후보 선대위가 지방선거를 앞두고 허위 조작 정보, 악의적 비방, 불법 현수막 게시 등 불법 선거행위에 강력 대응하겠다고 밝혔다. 선대위는 거짓과 왜곡이 유권자 판단을 흐리고 민주주의 질서를 훼손한다고 지적했다. 허위 조작 정보·불법 현수막 대응 예고

거짓·왜곡이 유권자 판단 흐린다고 지적

정책·비전·실력으로 도민 평가 받겠다는 입장

이미지 확대 박수현 민주당 후보가 천안 선거사무소에서 충남종목단체협회장들과 간담회를 진행하고 있다. 박 후보 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 박수현 민주당 후보가 천안 선거사무소에서 충남종목단체협회장들과 간담회를 진행하고 있다. 박 후보 캠프 제공

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박수현 더불어민주당 충남도지사 후보 선거대책위원회가 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 허위 조작 정보와 불법 현수막 등 불법 선거행위에 강력 대응을 예고했다.박 후보 선대위는 13일 서면 자료를 통해 “거짓과 왜곡, 조직적인 선거 방해는 유권자 판단을 흐리고 민주주의 질서를 훼손하는 중대한 행위”라며 “220만 충남도민 앞에 정책과 비전, 실력과 진정성으로 도민의 평가를 받겠다”고 밝혔다.김연 수석대변인은 “박 후보와 관련 허위사실 유포, 악의적 비방, 왜곡된 내용 현수막 게시, 온라인 익명 음해 등 공정 선거를 해치는 행위가 발생할 경우 법과 원칙에 따라 적극 대응하겠다”고 강조했다.그러면서 “강력한 법적 대응에 적극 나설 것임을 분명히 밝힌다”며 “허위 조작 정보와 불법 선거행위에 대해서는 예외 없이 강경 대응하겠다”고 말했다.