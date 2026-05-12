새끼 두꺼비 안전 이동을 위해…전주 아중호수 일대 교통 통제

세줄 요약 전주시는 아중호수 상류 습지에서 기린봉으로 이동하는 새끼 두꺼비의 로드킬을 막기 위해 12일부터 15일까지 무릉제~아중습지 도로 일부를 통제한다. 이동이 집중되는 기간에는 2~5일 단위로 탄력 운영하고 유도 활동도 병행한다. 아중호수 일대 새끼 두꺼비 이동 보호 위한 통제

12일부터 15일까지 무릉제~아중습지 도로 일부 통제

로드킬 방지 위해 유도 활동과 탄력 운영 병행

이미지 확대 도로를 지나는 새끼 두꺼비. 전주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 도로를 지나는 새끼 두꺼비. 전주시 제공

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새끼 두꺼비의 안전한 이동을 위해 전주 아중호수 일대 교통이 일시적으로 통제된다.전북 전주시는 12일부터 15일까지 아중호수 일대에서 새끼 두꺼비 보호를 위한 차량 통제를 실시한다고 밝혔다.시에 따르면 새끼 두꺼비가 아중호수 상류 습지에서 서식지인 기린봉으로 이동하는 과정에서 차량에 치이는 사례가 반복되고 있다.이에 시는 로드킬 방지 대책으로 무릉제~아중습지 도로 일정 구간에 대한 교통 통제 등 생태 보호 활동을 하기로 했다.앞서 시는 환경단체 관계자들과 지속적인 현장 모니터링을 통해 이동 경로와 개체 수를 조사했다.또한 산란기 이후 지속적인 모니터링을 통해 새끼 두꺼비의 이동 시기와 이동량을 면밀하게 파악했다.시는 새끼 두꺼비의 이동이 집중되는 기간에는 2~5일가량 탄력적으로 차량 통제를 운영하고, 새끼 두꺼비를 안전한 방향으로 이동시키는 활동도 병행키로 했다.시 관계자는 “새끼 두꺼비 집단 이동 시기 동안 시민들께서는 아중호수 인근 도로 이용 시 서행 운전과 우회에 적극 협조해 주시길 바란다”고 말했다.