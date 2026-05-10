직장 생활·육아 스트레스 때문?… 폭음하는 젊은층 여성 늘었다

女음주 저연령화, 청소년 때 시작
20대 여성, 전 연령대 중 가장 높아
남성 폭음, 2030선 줄고 40대 최고
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남성의 폭음은 줄고 있지만 젊은 여성의 폭음은 오히려 늘고 있다. 10대 시절 정서적 허기를 달래려 시작한 위험 음주가 20·30대 여성의 폭음 문화로 굳어지는 양상이다. 전문가들은 직장과 육아 등 스트레스 분출구를 찾지 못한 여성들의 술잔이 점점 독해지고 있다고 경고한다.
10일 질병관리청의 ‘2024 국민건강영양조사’와 ‘2025 청소년건강행태조사’를 분석한 결과, 여성 음주의 저연령화는 청소년기부터 나타났다. 최근 한 달간 술을 마신 중·고교 여학생의 52.0%가 ‘위험 음주’를 경험해 남학생(42.1%)을 앞질렀다. 위험 음주는 1회 평균 음주량이 남학생은 소주 5잔, 여학생은 3잔 이상인 경우를 뜻한다.
이해국 의정부성모병원 정신건강의학과 교수는 “여학생은 관계 지향성이 강하고 소셜미디어(SNS) 의존도가 높다”며 “SNS 속 비교가 키운 상대적 박탈감과 스트레스가 단기적 탈출구인 음주로 이어지는 것”이라고 분석했다.
이런 정서적 갈증은 성인기에 접어들며 현실적 압박과 맞물려 더 커진다. 20대 여성의 월간 폭음률은 2024년 기준 44.0%로 가장 높았으며, 2015년(44.3%)과 비교해도 거의 변함이 없었다. 월간 폭음률은 월 1회 이상 한 자리에서 남성은 소주 7잔(맥주 355㎖ 5캔), 여성은 소주 5잔(맥주 3캔) 이상 마신 비율이다. 30대 여성 역시 폭음률이 10년 새 33.8%에서 42.1%로 8.3% 포인트 급증했다. 청년층 여성들이 겪는 사회적 부담이 음주를 사실상 유일한 해방구로 만들고 있다는 해석이 나온다.
반면 남성 폭음률은 뚜렷한 감소세를 보였다. 2015~2024년 남성 전체 폭음률은 61.8%에서 56.7%로 낮아졌다. 특히 20대(62.2→51.6%)와 30대(69.6→57.2%) 남성은 각각 10% 포인트 이상 급감했다. 다만 40대 남성 폭음률은 65.3%로 성별과 연령대를 통틀어 가장 높았다.
이런 변화는 성별 스트레스가 집중되는 시점과도 맞물린다. 여성의 스트레스 인지율은 취업과 육아 부담이 몰리는 20대(38.8%)와 30대(41.5%)에서 가장 높았다. 특히 30대 여성은 지난 10년간 스트레스 인지율과 폭음률이 함께 상승해 심리적 부담이 음주로 이어지는 흐름이 두드러졌다.
남성은 스트레스 정점이 뒤로 밀리는 추세다. 2015년에는 30대 남성의 스트레스 인지율(41.3%)이 가장 높았지만, 2024년에는 30대 스트레스가 줄어든 반면 40대는 10년 새 31.2%에서 36.3%까지 치솟으며 폭음률과 함께 정점을 찍었다. 취업과 결혼이 늦어지며 생계와 부양 부담이 본격화되는 시점이 40대로 지연된 결과가 고스란히 술잔의 무게로 전이된 셈이다.
2026-05-11 10면
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2015~2024년 20·30대 남성 폭음률 변화는?