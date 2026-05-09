한국인공지능협회, 창립 10주년 ‘체인저 시대’ 선언

“빅테크는 인터넷을 가졌지만, 우리는 실세계를 가졌다”

‘오픈월드’ 비전…LLM 넘어 실세계 AI·월드모델로 승부수

이미지 확대 한국인공지능협회 김현철 회장이 창립 10주년을 맞아 지난 7일 서울 COEX에서 열린 ‘10주년 비전 선포식’에서 AI 산업의 미래 전략과 비전을 발표하고 있다. AI협회제공 닫기 이미지 확대 보기 한국인공지능협회 김현철 회장이 창립 10주년을 맞아 지난 7일 서울 COEX에서 열린 ‘10주년 비전 선포식’에서 AI 산업의 미래 전략과 비전을 발표하고 있다. AI협회제공

이미지 확대 한국인공지능협회가 창립 10주년을 맞아 지난 7일 서울 COEX에서 열린 ‘10주년 비전 선포식’에서 AI 산업의 미래 전략과 비전을 발표하고 있다. AI협회 제공. 닫기 이미지 확대 보기 한국인공지능협회가 창립 10주년을 맞아 지난 7일 서울 COEX에서 열린 ‘10주년 비전 선포식’에서 AI 산업의 미래 전략과 비전을 발표하고 있다. AI협회 제공.

이미지 확대 한국인공지능협회가 창립 10주년을 맞아 지난 7일 서울 COEX에서 열린 ‘10주년 비전 선포식’에서 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. AI협회 제공. 닫기 이미지 확대 보기 한국인공지능협회가 창립 10주년을 맞아 지난 7일 서울 COEX에서 열린 ‘10주년 비전 선포식’에서 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. AI협회 제공.

세줄 요약 한국인공지능협회가 창립 10주년 비전 선포식에서 체인저와 오픈월드를 핵심 가치로 내세우며 기술·산업 플랫폼 전환을 선언했다. 실세계 AI와 월드모델을 앞세워 제조 강국 한국의 데이터 경쟁력을 살리고, 인류 중심 AGI와 분산형 인프라 구축도 추진한다. 창립 10주년 맞아 체인저·오픈월드 비전 선포

실세계 AI·월드모델로 한국형 전략 전환 강조

분산형 인프라·인류 중심 AGI 구축 구상 발표

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(사)한국인공지능협회가 창립 10주년을 맞아 ‘한국형 AI 전략의 방향’을 제시해 눈길을 끌었다.AI협회는 지난 7일 COEX에서 ‘10주년 비전 선포식’을 통해 단순 산업 지원 조직을 넘어 대한민국 AI 생태계의 미래를 설계하는 ‘기술·산업 플랫폼’으로의 전환을 공식 선언했다. 핵심 화두는 ‘체인저(Changer)’와 ‘오픈월드(Open World)’였다.협회가 새롭게 정의한 체인저는 변화에 적응하는 수동적 존재가 아니다. AI를 활용해 사회적 난제를 해결하고 새로운 시대 질서를 만들어가는 능동적 주체를 의미한다. 여기에는 인간뿐 아니라 기업·기관·AI 에이전트·로봇까지 포함된다.김현철 AI협회장은 “AI는 이제 단순한 생산성 향상 도구를 넘어 문명의 운영 원리를 다시 쓰는 단계로 진입하고 있다”며 “체인저의 개념 역시 인간 중심을 넘어 지능화된 모든 존재로 확장될 것”이라고 밝혔다.이번 비전 발표에서 가장 눈길을 끈 대목은 ‘실세계(Real-world) AI’ 전략이다.김 회장은 ”그동안 글로벌 AI 경쟁은 인터넷 기반 텍스트 데이터와 거대언어모델(LLM)을 중심으로 전개돼 왔다“면서 ”앞으로의 승부처는 공장·도시·물류·에너지·로봇 등 현실 공간에서 발생하는 인과관계와 행동 데이터를 이해하고 연산하는 영역으로 이동할 것이다“고 밝혔다.김 회장은 특히 ”한국이 이 분야에서 독자적 경쟁력을 확보할 가능성이 높다“며 ”미국 빅테크 기업들이 인터넷 데이터를 사실상 장악한 반면, 한국은 반도체·자동차·조선·철강·배터리 등 세계 최고 수준의 제조 산업 현장에서 축적되는 방대한 실세계 데이터를 보유하고 있기 때문이다“고 강조했다.김 회장은 이어 “인터넷 데이터는 글로벌 플랫폼 기업 중심으로 재편됐지만 제조 공정과 산업 현장에서 발생하는 행동 데이터는 한국이 세계적 우위를 가진 영역”이라며 “실세계 AI 시대에는 제조 강국의 경쟁력이 AI 경쟁력으로 직결될 가능성이 크다”고 설명했다.AI협회는 이를 기반으로 현실 세계의 물리 법칙과 인과 구조를 학습하는 ‘월드모델(World Model)’ 개발에 본격 착수할 계획이다. 월드모델은 로봇·자율주행·산업 자동화 등 차세대 피지컬 AI의 핵심 기술로 꼽힌다.이를 실행하기 위한 조직 개편도 병행된다.우선 새롭게 출범하는 ‘오픈월드 인텔리전스 연구소’는 실세계 행동 데이터와 월드모델, 피지컬 AI 연구를 총괄하는 핵심 조직 역할을 맡는다. 협회는 이를 통해 특정 빅테크 기업에 종속되지 않는 ‘인류에 의한 AGI(일반인공지능)’ 기반을 구축하겠다는 구상이다.‘AIDC 추진위원회’는 분산형 데이터센터와 추론 인프라 구축을 담당한다. 지역 산업과 AI 연산 자원을 연결해 ‘지역의 문제를 지역의 지능으로 해결하는 구조’를 만드는 것이 목표다.또 ‘AGSF’는 산업·안보·외교를 아우르는 국가 AI 전략 싱크탱크 역할을 수행하고, ‘CAIO 포럼’은 기업의 AI 전환(AX)을 이끄는 실행 리더 조직으로 운영된다.협회는 이와 함께 DID(탈중앙화 신원증명) 기반의 ‘체인저 DID’, 온라인 문제 해결 플랫폼 ‘체인저스(Changers)’, 글로벌 문제 해결 프로젝트인 ‘AI 올림픽’ 등도 병행 추진할 예정이다.AI협회가 최종적으로 제시한 ‘오픈월드’는 AI로 증강된 개인들이 사회 문제 해결에 참여하고, 그 기여가 데이터 자산으로 축적되는 새로운 문명 체제를 뜻한다. 지능을 소수 플랫폼 기업의 독점 자산이 아니라 인류 전체의 공공 역량으로 확장하겠다는 구상이다.