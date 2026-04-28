오송참사 유가족 “추모 사업 추진해야”…지방선거 요구안 발표

세줄 요약
- 오송참사 유가족, 추모사업 재추진 요구
- 도청 연못정원 조형물·추모공간 마련 촉구
- 생명안전 기본 조례 제정과 후보 공약 반영 요청
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청주 오송참사 유가족·생존자 협의회와 시민대책위원회가 28일 6·3 지방선거 출마자들에게 추모사업을 제안하는 기자회견을 갖고 있다.
청주 오송참사 유가족·생존자 협의회와 시민대책위원회가 6·3 지방선거에 출마하는 충북지사 후보들에게 중단된 추모사업 재추진을 촉구했다.
이들은 28일 충북도청에서 기자회견을 열고 “충북도는 유가족 협의를 거쳐 충북도청 연못정원에 추모조형물을 설치하기로 했으나 예산 삭감으로 사업이 중단됐다”며 “지난 협의 절차를 존중해 올해 안에 추모조형물을 설치해 달라”고 요청했다.
이어 “충북도가 생명안전 사회건설 의무를 소홀히 하지 않겠다는 의미를 담아 충북도청 내에 오송참사 추모공간도 마련해 달라”며 “추모공간은 참사 이후 변화 등을 담은 공간적 백서이자 생명안전의식 향상을 위한 교훈의 공간이 될 수 있다”고 강조했다.
이들은 사회적 참사 재발 방지를 위한 종합적 대책을 담은 충북도 생명안전 기본 조례 제정도 촉구했다.
이들은 이번 요구안을 충북지사 후보 전원에게 전달해 공약 반영 여부를 점검한 뒤 선거 이후 협의를 이어간다는 계획이다.
최재란 서울시의원, ‘AI 시대 문해력·금융교육·학교운영’ 3대 교육 조례 본회의 통과
AI·디지털 전환 시대에 맞춰 학생 읽기 역량 강화, 경제·금융교육 체계화, 온라인학교 운영 제도 정비를 담은 교육 관련 조례 3건이 서울시의회에서 일괄 의결됐다. 28일 서울시의회 제335회 임시회 제2차 본회의에서 교육위원회 최재란 의원(더불어민주당, 비례대표)이 대표 발의한 조례 3건이 모두 최종 의결됐다. 이번에 통과된 조례는 ▲‘서울시교육청 AI 시대 학생의 읽기 역량과 학교도서관 지원 조례안’(제정) ▲‘서울시교육청 금융교육 활성화 조례 일부개정조례안’ ▲‘서울시교육청 공립학교 운영위원회 구성 및 운영 등에 관한 조례 일부개정조례안’ 등 총 3건이다. 이번 조례안들은 AI 시대 읽기 역량 강화와 금융교육 활성화를 통해 학생들의 기초 소양과 생활 밀착형 교육을 동시에 강화하는 데 초점이 맞춰졌다. 그간 스마트폰과 AI 도구 사용이 일상화되면서 학생들의 문해력 저하 및 독서 습관 약화에 대한 우려가 현장에서 꾸준히 제기돼 왔으나, 이를 뒷받침할 법적 근거가 없어 체계적인 지원에 한계가 있었다는 지적이다. 읽기 역량 관련 조례안은 서울시교육청이 체계적인 읽기 교육 정책을 수립하고, 학교 현장에서 이를 실질적으로 운영할 수 있도록 지원하는 근거를 담았
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청주 오송참사 추모조형물 설치 사업이 중단된 이유는?