“2009년생부터 평생 담배 못 산다”…英 결단, 한국도 움직일까

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24일부터 액상형 전자담배 규제… 금연구역 흡연 시 10만원
24일부터 합성 니코틴이 포함된 액상형 전자담배는 금연 구역에서 사용이 금지된다. 담뱃갑에는 경고 그림과 문구 등 건강 경고를 표기해야 한다. 흡연자의 경우 금연구역에서 모든 형태의 담배를 피울 수 없게 되고, 이를 어기면 10만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다. 사진은 23일 서울 중구 서울역 인근 흡연장소에서 전자 담배를 피는 시민. 2026.4.23 뉴스1
영국이 2009년 이후 출생자에 대한 담배 판매를 평생 금지하는 법안을 사실상 확정하면서 한국에도 강력한 규제 도입을 요구하는 목소리가 커지고 있다.
영국 의회는 지난 20일 담배 및 전자담배 관련 법안에 최종 합의했다. 해당 법안은 2009년 1월 1일 이후 태어난 사람에게는 성인이 되더라도 평생 담배 판매를 금지하는 내용을 담고 있다.
국왕 승인 절차를 거쳐 2027년부터 시행될 예정이며, 위반 시 판매자와 대리 구매자에게는 200파운드(약 40만원)의 벌금이 부과된다.
이번 조치는 단순한 흡연 연령 상향이 아니라, 아예 ‘비흡연 세대’를 제도적으로 만들겠다는 정책으로 평가된다.
이성규 한국담배규제연구교육센터장은 24일 연합뉴스에 “중독에는 자유가 없다”며 “미래 세대를 보호하기 위한 국가의 개입은 불가피하다”고 밝혔다.
현재 한국은 만 19세 미만 판매 금지 수준에 머물러 있는 반면, 편의점 등에서는 청소년을 겨냥한 향과 디자인의 전자담배가 쉽게 유통되고 있다는 지적이다.
이 센터장은 “담배 기업이 청소년 취향을 겨냥해 제품을 설계해왔다는 점을 영국은 입법으로 인정한 것”이라며 “한국도 이제는 보다 강력한 입법 결단이 필요하다”고 강조했다.
다만 국내에서도 세대별 판매 금지와 같은 강력한 규제가 도입될 경우, 흡연자 선택권 침해 논란과 업계 반발이 예상된다.
김길영 서울시의원 “강남·북 메가프로젝트 본격화… 디자인정책관 역할 중요”
서울시의회 도시계획균형위원회 김길영 위원장(국민의힘, 강남6)은 지난 21일 제335회 임시회 제1차 도시계획균형위원회에서 디자인정책관의 업무보고를 받고 “현재의 디자인 정책이 단순한 제품 및 콘텐츠 개발 수준에 머물러 있다”고 지적하며 “글로벌 도시 간 경쟁 속에서 도시 자체를 디자인하는 정책의 패러다임으로 전환해야 한다”고 촉구했다. 김 위원장은 “디자인정책관은 서울을 세계 5대 디자인 도시로 도약시키기 위해 설립된 핵심 조직이지만 지금까지 추진한 정책은 서울 굿즈, 시설물 등 개별 제품 단위에 치중돼 있다”고 지적했다. 이어 “이제는 디자인정책관이 단순 사업 수행기관이 아니라 도시 자체를 디자인하는 컨트롤타워로서 역할을 재정립해야 할 시점”이라고 밝혔다. 특히 김 위원장은 강남 일대를 이러한 디자인 정책을 실현하고 증명할 최적의 무대로 지목했다. 강남은 대한민국을 넘어 서울을 대표하는 글로벌 중심지로서, 현재 코엑스, 영동대로 지하공간 복합개발, GBC, 잠실 MICE 단지 조성 등 세계적 수준의 대규모 인프라 확충이 집중적으로 추진되고 있다. 그는 “대규모 인프라 개발이 추진되는 지금이야말로 디자인정책관이 적극 개입해 강남을 세계적인 디자인 도시로
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그는 “강력한 담배 규제는 자유를 제한하는 것이 아니라 중독으로부터 다음 세대를 보호하는 사회적 안전장치”라며 “한국도 구조적 접근을 통해 보건 환경을 개선해야 한다”고 덧붙였다.
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