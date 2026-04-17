보험설계사·관광통역안내사도 포함… 제주 배달·이동노동자 산재보험료 최대 90% 지원

지원 직종 8개→10개 확대

1인당 연간 지원 최대 20만원

이미지 확대 제주도는 7일 신제주로터리에서 제주노동권익센터와 합동으로 폭염 속에서 근무하는 택시기사, 배달기사, 택배기사 등 이동노동자의 건강과 안전 보호의 중요성을 알리기 위한 ‘온열질환 예방 캠페인’을 전개했다. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주도는 7일 신제주로터리에서 제주노동권익센터와 합동으로 폭염 속에서 근무하는 택시기사, 배달기사, 택배기사 등 이동노동자의 건강과 안전 보호의 중요성을 알리기 위한 ‘온열질환 예방 캠페인’을 전개했다. 제주도 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제주에서 택배기사와 대리운전 기사 등 플랫폼 배달·이동노동자의 산업재해보험료 부담이 대폭 줄어든다.제주도는 ‘2026년 플랫폼 배달 및 이동노동자 산재보험료 지원사업’을 본격 추진한다고 17일 밝혔다.지원 대상은 도내 주소지를 둔 노무제공자로, 올해는 대상 직종이 기존 8개에서 10개로 확대됐다. 기존 택배기사·퀵서비스·대리운전·방문강사·대여제품 방문점검원·가전제품 설치원·화물차주·방문판매원에 더해 보험설계사와 관광통역안내사가 새로 포함됐다.지원 규모는 산재보험료 중 노동자 본인 부담분의 최대 90%다. 1인당 연간 지원 한도는 20만원이며, 2025년 9월부터 2026년 8월까지 최대 12개월분이 지급된다. 사업 운영 기간은 올해 4월부터 10월까지다.신청은 연중 수시로 받는다. 정부24 온라인을 통해 접수하거나 제주도청 노동일자리과, 이동노동자쉼터(제주센터·연동센터·서귀포센터)를 방문해 신청할 수 있다.제출 서류는 산재보험료 지원 신청서와 개인정보 수집·이용 동의서, 주민등록초본, 본인 명의 통장 사본 등이다. 지원금은 자격 확인과 산재보험 납부 내역 검증을 거쳐 순차 지급된다.올해부터는 신청 절차도 간소화됐다. 그동안 신청자가 ‘고용·산재보험 토탈 서비스’에서 사업장 관리번호를 직접 조회해 제출해야 했지만, 해당 절차가 폐지됐다.강애숙 도 경제활력국장은 “플랫폼 배달·이동노동자는 사회를 지탱하는 필수 노동자지만 산업재해 위험에 취약한 구조에 놓여 있다”며 “산재보험 가입 부담을 덜고 보다 안전한 근로 환경을 조성하겠다”고 말했다.