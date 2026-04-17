노동절에 일하면 임금 2.5배… 대휴 못 쓴다

기존 공휴일과 달리 특별법 근거

이미지 확대 18일 국회 본청 앞 계단에서 전국공무원노동조합과 대한민국공무원노동조합총연맹이 연 공무원 노동절 휴무 쟁취 기자회견에서 참석자들이 손팻말을 들고 있다. 2026.3.18

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 18일 국회 본청 앞 계단에서 전국공무원노동조합과 대한민국공무원노동조합총연맹이 연 공무원 노동절 휴무 쟁취 기자회견에서 참석자들이 손팻말을 들고 있다. 2026.3.18

연합뉴스

2026-04-17 8면

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올해부터 법정 공휴일이 된 5월 1일 ‘노동절’에 일을 하면 시급·일급제 근로자는 평소 받는 임금의 2.5배를 받을 수 있다. 하루치 임금(100%)과 휴일가산수당(50%), 유급휴일분(100%)을 더해 평소 10만원을 받았다면 25만원을 받게 된다. 노동절이 다른 공휴일과 달리 특별법을 근거로 하고 있어 대체휴일 적용이 불가능하기 때문이다.고용노동부는 16일 “노동절은 노동절 제정에 관한 법률에 따라 5월 1일을 특정해 유급휴일로 정하고 있으므로 다른 날로 대체할 수 없다”는 유권해석을 내놨다. 노동절은 올해부터 ‘빨간 날’인 법정 공휴일이 됐다. 하지만 ‘관공서의 공휴일에 관한 규정’에 근거한 현충일, 광복절과 달리 ‘노동절 제정에 관한 법률’을 근거로 하고 있다. 둘의 차이는 ‘휴일 대체’ 여부다. 기존 공휴일은 노사 합의에 따라 공휴일에 일을 하면 다른 날에 대체 휴일이 발생한다. 하지만 노동절은 법에 따라 5월 1일이 유급휴일로 법제화돼 있기 때문에 대체휴일로 대신할 수 없다.이에 따라 시급제·일급제 노동자가 노동절에 일을 하면 임금·휴일가산수당·유급휴일분을 더해 하루치 급여의 2.5배를 받을 수 있다. 출근하지 않으면 유급휴일분(100%)만 받는다. 월급제 노동자는 노동절의 유급휴일분이 기존 월급에 포함돼 있어 노동절에 출근하면 하루치 급여에 휴일가산수당만 추가로 받는다.다만 5인 미만 사업장은 노동절에 근무하더라도 휴일가산수당이 붙지 않는다. 근로기준법상 가산수당 규정은 5인 이상 사업장에만 적용되기 때문이다.