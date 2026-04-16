20대男 ‘묻지마 폭행’…50대 피해자 ‘사지마비’ 영구장애

이미지 확대 피해자 위협하는 가해자(검정 민소매). SBS 제공 닫기 이미지 확대 보기 피해자 위협하는 가해자(검정 민소매). SBS 제공

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새벽 길거리에서 ‘묻지마 폭행’을 저질러 피해자에게 영구 장애를 입힌 20대 남성이 재판에 넘겨졌다.16일 법조계에 따르면 수원지검 평택지청은 중상해 등 혐의로 A씨를 최근 구속기소 했다.A씨는 지난달 15일 오전 5시 40분쯤 경기 평택시의 한 길거리에서 50대 남성 B씨를 바닥에 넘어뜨려 크게 다치게 한 혐의를 받고 있다.앞서 A씨는 길을 가던 B씨의 일행에게 침을 뱉고 달아나다가 쫓아온 B씨 일행과 시비가 붙었고, 주먹을 휘두르는 등 흥분한 상태에서 자신을 말리던 B씨를 상대로 범행한 것으로 조사됐다.길바닥에 넘어지며 경추 손상을 입은 B씨는 병원으로 옮겨져 치료받았지만, 영구적 사지마비에 해당한다는 진단을 받았다.A씨는 B씨 등과 아무런 관계가 없는 것으로 파악됐다.A씨는 검찰 조사에서 범행 동기에 대해 의미 있는 진술을 하지 않아 검찰은 ‘이상동기’ 범죄로 보고 있다.이상동기 범죄는 가해자와 피해자 간에 관련이 없고 범행 동기가 명확하지 않은 범죄를 말한다.경찰청 통계에 따르면 이상동기 범죄는 2023년 46건, 2024년 42건 등 매년 40건 이상 발생하고 있다.