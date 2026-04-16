현대차 노조, 완전 월급제 요구… 휴머노이드 로봇 도입 대응

상여금 800%, 지난해 순이익 30% 성과급 등 올해 임협 요구안 확정

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현대자동차 노조가 올해 임금협상에서 상여금 800%와 완전 월급제를 요구한다.16일 현대차 노조에 따르면 노조는 전날부터 이날까지 이틀간 울산 북구 현대차문화회관에서 임시 대의원대회를 열어 올해 임협 요구안을 확정했다.요구안은 상급 단체인 금속노조 방침을 반영해 월 기본급 14만 9600원(호봉승급분 제외) 인상, 지난해 순이익의 30% 성과급 지급, 인공지능(AI) 관련 고용 및 노동조건 보장 등을 담았다. 또 완전 월급제 시행, 상여금 750%에서 800%로 인상, 노동 강도 강화 없는 노동시간 단축, 국민연금 수급 시기와 연동한 정년 연장(최장 65세), 신규 인원 충원 등도 요구한다.노조는 이날 사측에 요구안을 발송한 뒤 다음 달 초 사측 교섭 대표들과 상견례하고 본격적인 교섭에 나설 전망이다.올해 교섭에서는 피지컬 AI 시대를 맞아 고용·소득 안정과 관련된 완전 월급제가 쟁점으로 부각될 전망이다.현재 현대차 기술직은 시급제를 기본으로 산정한 월급을 받고 있다. 노조는 완전 월급제 전환을 통해 조합원들이 근무 시간에 관계없이 매월 받을 수 있는 고정급 비율을 높이겠다는 구상을 하고 있다. 이는 사측이 공개한 휴머노이드(인간형) 로봇 ‘아틀라스’가 생산 현장에 도입되면 조합원들의 근무시간이 줄어들면서 발생할 수 있는 임금 하락을 완전 월급제로 막으려는 것으로 풀이된다.완전 월급제의 형태와 실현 방안은 교섭 과정에서 구체화할 전망이다. 노조 관계자는 “생산라인에서 일하는 노동자들의 심야 근무를 없앤 ‘주간연속 2교대제’ 도입에도 여러 해가 걸렸다”며 “완전 월급제를 위한 논의를 본격적으로 시작하는 것 자체가 큰 의미가 있다”고 밝혔다.