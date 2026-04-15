전쟁에 밀린 탈탄소…여수 기후주간서 ‘에너지 회귀’ 돌릴 해법 나오나

중동 사태로 주요국 화석연료 ‘회귀’

한국도 석탄발전소 가동률 올려

국제사회 ‘탈탄소·에너지 전환’ 방안 모색

이미지 확대 지난해 11월 브라질 벨렝에서 열린 제30차 유엔 기후변화협약 당사국 총회(COP30) 회의 모습. AFP=연합뉴스 2025.11.21 닫기 이미지 확대 보기 지난해 11월 브라질 벨렝에서 열린 제30차 유엔 기후변화협약 당사국 총회(COP30) 회의 모습. AFP=연합뉴스 2025.11.21

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중동 사태로 주요국이 다시 화석연료로 돌아서는 흐름에서 국제사회가 탈탄소의 방향을 되돌릴 수 있을지 시험대에 올랐다. 오는 20일부터 전남 여수 등에서 열리는 유엔기후변화협약 기후주간은 ‘후퇴한 탄소중립’을 다시 돌려세울 수 있을지 가늠할 첫 무대가 될 전망이다.정부는 오는 20일부터 25일까지 전남 여수와 서울 등에서 ‘녹색대전환 국제주간’을 개최한다고 15일 밝혔다. 이번 주간은 국내 최초 ‘유엔기후변화협약(UNFCCC) 기후주간’이 포함된 대형 국제회의다. 기후변화협약 당사국 198개국에서 정부 관계자와 전문가, NGO 등 1000여명이 참석한다.이번 국제 주간은 미국과 이란 간 전쟁 등 전 세계 에너지 안보 위기 속에 열린다. 한국을 비롯해 전 세계는 2022년부터 4년 넘게 이어지고 있는 러시아-우크라이나 전쟁과 최근 중동 사태로 탄소중립보다는 에너지 안보에 무게를 싣고 있다. 트럼프 미국 대통령은 “기후변화는 사기극”이라 표현하기도 했다. 다수의 전문가는 지구 온난화로 뚜렷한 기후변화 흐름을 제시하고 있으나 전 세계에서 가장 많은 탄소를 배출하는 미국은 석유·석탄 등 화석연료로 회귀하고 있다.한국도 중동 사태로 에너지 안보에 비상등이 켜지자 석탄발전소 가동률을 올렸다. 정부의 방향성은 재생에너지 확대이지만 당면한 에너지 위기에 대응하기 위한 조치다. 이에 봄철 미세먼지관리 대책에 따라 가동률을 줄여야 했던 석탄발전소는 더욱 활발히 가동되고 있다.이번 회의에서 기후변화 당사국은 정책 후퇴 속 탈탄소 추진 방안을 논의한다. 기후변화 대응을 위해 감축과 적응, 재원, 이행 등 4개 주제별 포럼을 열고 탈탄소를 위한 전 지구적 기후행동을 촉진한다는 계획이다. 또 각국은 에너지와 산업, 수송, 기후테크, 흡수원 등을 주제로 논의하며 탈탄소 정책을 추진하면서도 에너지안보를 확보할 수 있는 방안을 찾는다.이번 회의에서 구체적 합의를 도출할 가능성은 낮으나, 오는 11월 열리는 UN 기후변화 당사국총회(COP)에서 논의될 의제와 방향성을 가늠할 수 있을 것으로 보인다.정은해 기후부 국제협력관은 “중동 사태 등 에너지 위기 상황에서 탈탄소 해법과 에너지 대전환을 논의하는 자리라서 더욱 뜻 깊다”며 “우리 전 지구가, 세계가 어떻게 녹색 대전환으로 나아가야 될지를 논의할 예정”이라고 말했다.