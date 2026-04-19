국민의힘, 대구 기초長 4곳 후보 확정…우성진·권오상·이근수·김진열 경선 승리

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국민의힘 대구시당 공천관리위원회는 19일 동구청장 후보로 우성진 전 대구시당 부위원장, 서구청장 후보로 권오상 전 부구청장, 북구청장 후보로 이근수 전 부구청장, 군위군수 후보로 김진열 군수가 경선에서 승리해 공천을 확정했다고 밝혔다. 서울신문DB
국민의힘 대구시당 공천관리위원회는 19일 오후 6·3 지방선거 대구 지역 4개 구·군의 기초단체장 경선 결과를 발표했다.
국민의힘 대구시당 공관위는 이날 11차 회의를 열고 동구청장 후보로 우성진 대구시당 부위원장, 서구청장 후보로 권오상 전 부구청장, 북구청장 후보에 이근수 전 부구청장, 군위군수 후보로는 김진열 군수를 각각 공천하기로 했다.
이인선 공관위원장은 기자들과 만나 “경선은 여론조사 50%, 책임당원 투표 50%를 반영하는 방식으로 진행됐다”며 “후보자들이 여론조사기관을 직접 선택하고, 감점·가산점까지 사전에 확인하는 등 공정성을 확보했다”고 설명했다. 이어 “당원 투표로 표본이 부족할 경우 ARS 조사를 이틀간 추가 진행해 결과를 보완했다”고 덧붙였다.
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