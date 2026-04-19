군산 해상서 어선-부선 충돌 파손…인명피해 없어

이미지 확대 19일 오전 3시 25분쯤 군산시 옥도면 십이동파도 서쪽 8㎞ 해상에서 141t급 예인선에 이끌려 가던 2803t급 부선과 54t급 어선이 부딪쳤다. 사진은 어선과 충돌한 부선. 2026.4.19. 군산해경 제공 닫기 이미지 확대 보기 19일 오전 3시 25분쯤 군산시 옥도면 십이동파도 서쪽 8㎞ 해상에서 141t급 예인선에 이끌려 가던 2803t급 부선과 54t급 어선이 부딪쳤다. 사진은 어선과 충돌한 부선. 2026.4.19. 군산해경 제공

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전북 군산 해상에서 부선(추진기관 없이 예인선에 예인되는 수상 구조물)과 어선이 충돌하는 해상사고가 발생했다.19일 군산해경에 따르면 이날 오전 3시 25분쯤 군산시 옥도면 십이동파도 서쪽 8㎞ 해상에서 141t급 예인선에 이끌려 가던 2803t급 부선과 54t급 어선이 부딪쳤다.신고를 접수한 해경은 경비함정을 급파해 현장을 확인했다. 어선과 부선이 일부 파손됐으나 인명피해나 해양오염 피해는 없었다.해경은 두 선박이 입항하는 대로 선장 등을 상대로 사고 경위 등을 조사할 방침이다.