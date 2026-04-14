장관호 ‘여론조사 100%’ 전남광주통합교육감 단일화 제안

“광주·전남 교육, 비리·의혹 휘청…지체할 시간 없다”

이미지 확대 장관호 전남광주통합특별시교육감 예비후보가 14일 광주시교육청에서 기자회견을 열고 민주진보 진영 교육감 후보 단일화를 위해 ‘여론조사 100%’ 방식 도입을 제안하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 장관호 전남광주통합특별시교육감 예비후보가 14일 광주시교육청에서 기자회견을 열고 민주진보 진영 교육감 후보 단일화를 위해 ‘여론조사 100%’ 방식 도입을 제안하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

장관호 전남광주통합특별시교육감 예비후보가 14일, 민주진보 교육감 통합 단일화를 위해 ‘여론조사 100%’ 방식을 전격 제안했다.장 예비후보는 14일 광주시교육청에서 기자회견을 열고 “아이들의 삶과 배움, 미래가 하나로 이어져 있는 전남과 광주는 이미 하나의 교육공동체”라며, 교육 부패의 고리를 끊고 무너진 교육을 바로 세우기 위해 단일화 논의를 더 이상 미룰 수 없다는 입장을 분명히 했다.장 예비후보가 ‘여론조사 100%’라는 파격적인 제안을 내놓은 배경에는 현재 지역 교육계가 직면한 위기감이 자리 잡고 있다.장 예비후보는 “광주에서는 교육감의 비리 문제가 재판으로 이어지고 있고, 전남에서도 교육감에 대한 수사가 진행 중이다”며 “교육을 책임져야 할 자리가 의혹과 불신으로 흔들리는 현실을 더는 외면할 수 없다”고 강하게 질타했다이어 “이런 교육 행정에 우리 아이들의 미래를 더 이상 맡길 수 없다는 절박함이 이번 선거의 출발점”이라고 강조했다.장 예비후보는 그동안 논의되어 온 전남도민공원위원회의 공천 방식을 언급하며, “시·도민과 교육 주체의 참여로 후보를 세우고 그 힘을 변화의 동력으로 삼자는 뜻은 충분히 존중받아야 한다”고 전제했다.하지만 장 예비후보는 “전남광주통합특별시교육감 선거는 시·도민의 관심을 모으기 쉽지 않은 데다, 여러 정치 일정과 겹치며 무관심 속에 놓여 있다”고 진단했다. 상황이 길어질수록 교육 개혁의 당위성을 알릴 시간이 부족해진다는 판단이다. 이에 장 예비후보는 “원칙의 무게를 존중하면서도, 아이들의 미래를 지키기 위해 더 빠른 결단이 필요하다”며 여론조사 100% 방식을 제안한 이유를 설명했다.장 예비후보는 이번 제안이 단순히 방식의 변경이 아닌, 승리를 위한 전략적 선택임을 명확히 했다. 그는 “무엇이 더 옳은가를 오래 말하기보다, 어떻게 더 빠르게 하나가 되어 시·도민 앞에 설 것인가가 중요하다”며 “더 늦기 전에 반드시 하나가 되어야 한다”고 목소리를 높였다장 예비후보는 “민주진보 교육을 바라는 시·도민의 뜻을 받들어 단일화의 길에서 먼저 결단하겠다”며 “아이들의 미래를 지키고 무너진 교육을 바로 세우는 길에 끝까지 함께해 달라”고 호소했다.지역 교육계에서는 장 예비후보의 이번 제안이 지지부진하던 단일화 논의에 어떤 파장을 몰고 올지 주목하고 있다.