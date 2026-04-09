“문어가 자꾸 사라지네” 전통시장 미스터리…몰래 삶아 먹은 50대 덜미 (영상)

이미지 확대 울산의 한 전통시장에서 심야에 문어와 해산물을 훔쳐 달아난 50대 남성이 경찰 수사 끝에 붙잡혀 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다. 2026.4.8 경찰청 유튜브 닫기 이미지 확대 보기 울산의 한 전통시장에서 심야에 문어와 해산물을 훔쳐 달아난 50대 남성이 경찰 수사 끝에 붙잡혀 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다. 2026.4.8 경찰청 유튜브

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울산의 한 전통시장에서 심야에 문어와 해산물을 훔쳐 달아난 50대 남성이 경찰 수사 끝에 붙잡혀 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.울산 중부경찰서는 특수절도 혐의로 A씨를 구속 송치했다고 8일 밝혔다.A씨는 지난달 16일 0시쯤 울산 중구의 한 전통시장 내 해산물 도소매점에 침입해 수족관에 있던 문어 1마리와 고둥 등 해산물을 훔친 혐의를 받고 있다. 조사 결과 A씨는 이보다 약 2주 전에도 같은 가게에서 문어 2마리를 몰래 가져가 삶아 먹은 것으로 드러났다.경찰청이 공개한 폐쇄회로(CC)TV 영상에는 검은 옷차림의 A씨가 자정이 넘은 시각 시장 주변을 서성이다가 가게 비닐벽 틈을 벌려 안으로 들어가는 모습이 담겼다. A씨는 수족관에서 살아 있는 문어와 해산물을 꺼내 봉투에 담았고, 가게 밖으로 나온 뒤에는 비닐봉지로 다시 한 번 이중 포장해 현장을 빠져나갔다.신고를 접수한 경찰은 주변 탐문과 CCTV 분석을 통해 용의자의 인상착의를 특정한 뒤 시장 일대에서 잠복 수사를 벌였다. 이후 A씨의 퇴근 및 귀가 시간대를 파악해 잠복하던 중 인근에 나타난 A씨를 발견하고 추격 끝에 붙잡았다.경찰은 A씨의 자택에서 훔친 해산물을 확인했으며, 문어는 이미 삶아진 상태였던 것으로 전해졌다. A씨는 경찰 조사에서 “배가 고파 범행을 저질렀다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.경찰은 A씨의 범행에 상습성이 있다고 보고 구속영장을 신청했으며, 법원은 이를 발부했다. 경찰 관계자는 “소상공인을 상대로 한 절도 범죄에 대해 엄정 대응할 방침”이라며 “검거와 범죄 예방에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.