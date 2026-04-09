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경북 포항 바이오 특화단지 선정 후 1호 기업 준공…“신소재 산업 육성”

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2026-04-09 15:41
수정 2026-04-09 15:41
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경북 포항시 북구 흥해읍 포항융합기술산업지구에서 9일 진행된 ㈜에이엔폴리 본사 및 공장 준공식. 포항시 제공
경북 포항시 북구 흥해읍 포항융합기술산업지구에서 9일 진행된 ㈜에이엔폴리 본사 및 공장 준공식. 포항시 제공


경북 포항 바이오 특화단지 선정 이후 첫 입주 바이오 기업이 문을 열었다.

포항시는 9일 북구 흥해읍 포항융합기술산업지구에서 친환경 신소재 전문기업 ㈜에이엔폴리의 본사 및 공장 준공식을 개최했다고 밝혔다. 포항 ‘국가첨단전략산업 바이오 특화단지’ 선정 이후 준공한 1호 바이오 기업으로, 지역 바이오산업 생태계 활성화의 선도적 역할을 할 것으로 기대를 모으고 있다.

에이엔폴리 신규 공장은 부지 면적 약 4400㎡ 규모로 조성됐으며, 연간 1000t 이상의 나노셀룰로오스를 생산할 수 있는 설비를 갖췄다. 시는 이번 준공을 계기로 바이오 신소재를 차세대 핵심 산업으로 육성할 방침이다.

나노셀룰로오스는 식물 자원에서 추출되는 친환경 소재로, 강철보다 강하면서도 가볍고 생분해가 가능하다. 플라스틱 대체재는 물론 바이오 의료기기, 이차전지 등 다양한 산업 분야에서 활용되는 탄소 저감 시대의 핵심 전략 소재다.

에이엔폴리는 왕겨 기반의 독자적인 추출 기술을 바탕으로 ‘CES 2024 혁신상’ 수상과 ‘포브스 아시아 100대 유망기업’ 선정 등 세계적인 기술력을 인정받은 바 있다.



이상엽 일자리경제국장은 “에이엔폴리와 같은 혁신 강소기업이 글로벌 유니콘 기업으로 성장할 수 있도록 기업하기 좋은 환경 조성에 지속적으로 힘쓰겠다”고 강조했다.
포항 김형엽 기자
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