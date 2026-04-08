“막힌 하늘길 뚫자” 광주~인천 직항로 논의 ‘시동’

15일 광주시·국토부·대한항공·티웨이·제주항공 간담회

무안공항 장기폐쇄 대책 ‘난상토론’…실현 가능 대안 모색

정준호 의원 “무안공항 개항때까지만 한시적 운영 바람직”

이미지 확대 국내선으로 운영중인 광주공항 전경. 광주광역시 제공 닫기 이미지 확대 보기 국내선으로 운영중인 광주공항 전경. 광주광역시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

광주공항과 인천국제공항을 있는 직항로 개설 논의가 본격화된다. 국토 서남권 관문인 무안국제공항이 제주항공 참사여파로 16개월째 폐쇄된 데 따른 광주·전남지역 항공편 이용객들의 불편을 해소하기 위한 조치다.8일 광주시에 따르면 오는 15일 광주공항에서 정준호(광주 북구갑) 국회의원 주최로 광주시와 국토교통부, 대한항공, 티웨이항공, 제주항공, 한국공항공사 등이 참석한 가운데 ‘광주-인천 국내선 유치를 위한 간담회’가 열린다.간담회에선 참석기관들 간 난상토론을 통해 무안공항 폐쇄 이후 ‘하늘길이 막힌’ 광주·전남지역민의 불편 해소와 지역 관광업계의 어려움 해소, 외지인의 지역 접근성 강화 방안 등을 논의할 예정이다.이와 관련, 광주시는 무안공항이 정상화될때까지 광주공항에서 한시적으로 국제선을 취항할 수 있도록 해줄 것을 지난해 6월부터 세차례에 걸쳐 국토부에 요구해왔다. 하지만, CIQ(세관·출입국관리·검역) 등 관련 시설 조성 등에 적지 않은 예산이 필요한데다 실제 국제선이 운항되기까지는 상당한 시간이 소요될 것으로 예상되면서 번번이 무산됐다.이에 따라 무안공항 폐쇄이후 인천공항이나 김해국제공항을 이용하려는 지역민들은 버스나 열차로 왕복 8시간 이상을 이동해야 해 불만의 목소리가 갈수록 커지고 있는 상황이다.최근 새롭게 논의되고 있는 ‘광주공항-인천공항 간 직항노선’은 별도의 인프라 조성없이 국토부와 항공사의 결정만으로 개설이 가능하다는 점에서 ‘즉각적이고 현실적 대안’이 될 것으로 주목되고 있다.이재명 대통령도 지난 2월 관광전략회의에서 광주공항을 언급하며 “인천공항과 지방공항 간 연계 활성화 방안을 검토하라”고 지시한 바 있다.정준호 의원은 “지역민들의 항공 접근권을 보장하기 위해선 무안공항 개항전까지 한시적인 광주-인천 간 직항로 개설이 반드시 필요하다는 입장”이라며 “국토부와 항공사가 함께 참여하는 이번 간담회를 통해 최대한 실현 가능한 방안을 모색해 볼 계획”이라고 말했다.한편, 무안국제공항은 지난 2024년 12월29일 발생한 제주항공여객기 참사 이후 1년 넘게 전면 폐쇄된 상태다. 당초 올해 7월 재개항을 목표로 했으나, 최근 현장에서 유해가 추가로 발견되는 등 수습이 지연되면서 연내 정상화마저 불투명해졌다.