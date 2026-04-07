[포토] 유족 앞에 엎드린 손주환 안전공업 대표이사

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대전 안전공업 화재 참사 희생자 14명을 기리는 추모비가 고인들의 추억이 깃든 공원에 마련된다.송영록 안전공업 화재 참사 유가족 대표는 7일 오후 기자회견을 통해 “대전 대덕구청과 협의해 문평근린공원에 추모비를 만들기로 했다”고 밝혔다.이어 “추모 공원이 될지, 특정 공간이 마련될지는 아직 정해진 것이 없고, 계속해서 논의해야 한다”며 “희생자들을 기릴 추모비는 올해 안까지 마련하기로 확정했다”고 밝혔다.문평근린공원은 참사가 벌어진 안전공업 인근에 있는 곳으로, 고인들이 출퇴근할 때 오가거나 휴식 시간에 자주 찾았던 곳이다.대전시청에 마련됐던 합동 분향소 역시 문평근린공원으로 옮겨져 이날부터 운영을 시작했다.합동분향소는 희생자들의 49재가 끝나는 내달 9일까지 운영된다.유가족 20여명은 이날 합동분향소를 찾아 헌화했다.손주환 안전공업 대표이사와 상무, 임직원들이 예고 없이 찾아오면서 유가족들이 발끈하기도 했다.손 대표와 상무는 유가족을 향해 엎드린 채 “죄송합니다”라고 연신 사과했지만, 유족들은 “가시라. 대화하고 싶지 않다”며 거부했다.일부 유가족은 손 대표와 상무를 향해 격앙된 태도를 보였다.한 유가족은 “대표님, 우리 아빠가요. 시신도 온전히 없어요. 여기 왜 오셨어요. 도대체 뭐 때문에 오셨어요”라고 손 대표를 붙들고 절규하다 이내 주저앉았다.이에 대해 송영록 대표는 “발인 이후 안전공업 사측과 유가족 간 어떠한 대화도 없었는데, (유가족들이) 기자회견을 한다고 하니 찾아왔다”고 불편한 내색을 감추지 않았다.그는 “지금까지 사측은 변호인을 통해서만 유가족과 소통하고, 변호인을 통해서만 합의 제안을 했다”며 “진정 고인들에게 사과하고 유가족을 생각했다면 이럴 수 있었을까에 대해 의문이다”고 덧붙였다.유가족은 이날 경찰과 노동 당국 수사 상황을 매일 확인하고 있다며 엄정한 수사와 실질적인 처벌이 이뤄져야 한다고 거듭 강조했다.송 대표는 “사고 원인을 명확히 밝혀, 회사 내 직책과 명함만이 아닌 실질적인 책임자와 원인 유발자에 대한 수사가 진행되기를 바란다”고 밝혔다.이어 “지금은 수사 결과를 기다리는 것이 우선”이라며 “유가족이 수긍할 수 없는 결과가 나오면 정부 차원의 진상조사와 원인 규명을 요청하겠다”고 덧붙였다.