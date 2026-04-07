‘정책연대’라 쓰고 ‘단일화’로 읽는다, 전북 지방선거 합종연횡 확산

지방선거 정당 경선 앞두고 정책연대 확산

전북지사, 교육감, 완주군수 선거구도 요동

이미지 확대 완주군수 선거에 나선 민주당 임상규(왼쪽) 서남용(가운데) 이돈승(오른쪽) 후보가 정책연대를 선언했다. 닫기 이미지 확대 보기 완주군수 선거에 나선 민주당 임상규(왼쪽) 서남용(가운데) 이돈승(오른쪽) 후보가 정책연대를 선언했다.

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6·3 전국동시지방선거를 앞두고 단체장 선거에 나선 전북지역 민주당 후보들끼리 합종연횡하는 정책연대가 확산하고 있다. 명분은 정책이 같은 후보끼리 몸집을 불리는 형식이지만 사실상 득표율이 높은 후보로 단일화하는 형식이다.7일 서울신문 취재를 종합하면 민주당 전북지역 단체장 경선을 앞두고 선거구마다 정책 연대 움직임이 확산하고 있다. 정책연대는 상대 후보의 지지 세력을 흡수하는 단일화의 또 다른 의미여서 선거 구도가 크게 흔들리는 양상이다.전북지사 선거의 경우 김관영 전북지사가 지난 1일 민주당에서 제명된 이후 안호영 의원과 정책 연대를 이어가고 있다. 여론조사에서 1위를 달리던 김 지사가 낙마하자 지지 세력을 흡수할 경우 경선에서 승리할 수 있다는 전략이다.지지율 꼴찌를 하던 안 의원은 전북지사 경선에 참여하지 않는 쪽으로 가닥을 잡았다가 방향을 급선회했다. 김 지사가 무소속 신분이 된 만큼 당내 규정상 제약이 따르지만 막판까지 힘을 합치겠다는 목표다.안호영 의원은 “좋은 정책에 대해서는 연대를 한다고 하는 것이 의미가 있고, 좋은 성과들은 이어서 함께 나가야만 도정이 발전하는 데 도움이 된다고 본다”고 말했다.전북교육감 선거도 황호진, 유성동 후보가 정책 연대를 추진하고 있다. 향후 단일화의 가능성도 배제하지 않고 있다. 이남호 후보까지 가세할 경우 판세는 예측하기 힘들 정도로 복잡해질 전망이다.민주당의 완주군수 경선에 나선 서남용, 이돈승, 임상규 후보도 정책 연대를 선언했다. 이들 가운데 한 명이 결선에 오를 경우 나머지 후보들이 힘을 모아 지지하기로 했다. 경쟁 중심의 정치를 넘어 완주를 살리기 위한 방안이라는 명분이다.전주시장 선거 역시 국주영은 예비후보와 입정엽 전 완주군수 간의 정책 연대가 추진되고 있다.앞서 익산시장 선거에 나섰던 최병관 전 전북도 행정부지사도 최정호 후보와 정책연대를 선언했다.전북 정치권 관계자는 “후보 간 정책 연대로 이합집산과 단일화 움직임이 계속돼 이번 지방선거에서 최대 변수로 떠오르고 있다”고 말했다.