목포해양경찰, 섬지역 응급환자 2명 긴급 이송…생명 살려

목포해경, 신안 흑산도·진도 조도 응급환자 2명 긴급 이송

이미지 확대 목포해양경찰이 6일 신안군 흑산도에서 발생한 80대 응급환자를 경비함정을 이용해 육지로 긴급이송하고 있다. (목포해경 제공) 닫기 이미지 확대 보기 목포해양경찰이 6일 신안군 흑산도에서 발생한 80대 응급환자를 경비함정을 이용해 육지로 긴급이송하고 있다. (목포해경 제공)

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육지에서 멀리 떨어진 섬에서 생명이 위독한 노인 2명이 해양경찰의 긴급 이송으로 목숨을 구했다.목포해경에 따르면 지난 6일 신안군 흑산도에서 거동이 불가능한 상태로 고혈압과 신체 마비 증상을 호소하는 A(80대)씨 가족이 해양경찰에 병원 이송 도움을 요청했다.같은 날 진도군 조도에서도 저혈압과 쇼크 증상을 호소하는 B(70대)씨 가족이 해경에 이송 요청을 접수했다.해경은 경비함정과 연안구조정을 급파해 환자와 보호자를 안전하게 탑승시킨 뒤 인근 항포구로 이동, 대기 중이던 119구급대에 인계해 병원으로 안전하게 이송했다.목포해경 관계자는 “도서 지역 주민의 생명과 안전을 위해 응급환자 발생 시 신속하게 대응하고 있다”며 “앞으로도 해상 응급이송 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.한편 목포해경은 올해 현재까지 총 102명의 응급환자를 이송했다.