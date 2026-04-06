[속보]경부고속도로서 시외버스 6m 비탈 추락… 승객 8명 부상

이미지 확대 대구 북구 팔달동 경부고속도로 금호분기점 인근에서 부산 방향으로 달리던 시외버스가 오후 4시 10분쯤 약 6m 높이의 비탈 아래로 추락해 승객 8명이 다쳤다. 대구소방안전본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 대구 북구 팔달동 경부고속도로 금호분기점 인근에서 부산 방향으로 달리던 시외버스가 오후 4시 10분쯤 약 6m 높이의 비탈 아래로 추락해 승객 8명이 다쳤다. 대구소방안전본부 제공

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대구에서 고속도로를 달리던 시외버스가 비탈 아래로 추락해 승객 8명이 다쳤다.6일 대구소방안전본부에 따르면 이날 오후 4시 10분쯤 대구 북구 팔달동 경부고속도로 금호분기점 인근에서 부산 방향으로 달리던 시외버스가 약 6m 높이의 비탈 아래로 추락했다.이 사고로 시외버스 승객 8명이 찰과상 등을 입었고, 이 중 6명이 인근 병원으로 옮겨졌다.이날 대구 지역에는 10㎜ 안팎의 비가 내렸으며, 지름 1~1.5㎝ 크기의 우박이 쏟아져 도로가 미끄러운 상태였다.‘버스가 절벽 아래로 떨어졌다’는 신고를 받은 소방당국은 차량 14대와 인력 46명을 현장에 투입해 승객을 구조했다.경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.