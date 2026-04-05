‘비보호 좌회전’ 승용차, SUV 승합차와 충돌…2명 사망·3명 부상

영암서 비보호 좌회전 승용차·SUV와 충돌…5명 사상
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
5일 오전 10시 35분쯤 전남 영암군 삼호읍 한 교차로에서 비보호 좌회전을 하던 승용차가 SUV 승합차와 충돌했다. 이 사고로 승용차 동승자 2명이 숨지고 승용차 운전자와 SUV 승합차 운전자·동승자 등 3명이 부상을 입었다. (영암경찰서 제공)
전남 영암에서 승용차와 SUV 승합차가 충돌해 2명이 숨지고 3명이 다쳤다.
5일 오전 10시 35분쯤 영암군 삼호읍 한 교차로에서 비보호 좌회전을 하던 A(70대)씨의 그랜저와 직진 주행 중이던 SUV 카니발이 충돌했다.
이 사고로 그랜저에 타고 있던 A씨의 배우자와 지인 등 2명이 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.
의식을 잃은 A씨와 카니발에 타고 있던 40대 부부도 다쳐 119 구조대에 의해 병원으로 옮겨져 치료받고 있다.
사고 충격으로 튕겨 나간 그랜저는 도로 넘어 경계석에 부딪힌 뒤 멈춰 섰다.
타 지역에 주소지를 둔 운전자들 모두 음주 상태이거나 무면허 운전은 아닌 것으로 조사됐다.
경찰은 직진 녹색 신호에서 A씨가 비보호 좌회전을 하다가 맞은편에서 직진하던 카니발과 부딪힌 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
사고의 직접적 원인은 무엇인가?