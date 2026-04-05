서울 광화문·명동 전광판 운영 시간 짧아진다

오전 6시~자정 → 오전 7시~오후 11시
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서울 중구 명동에 있는 신세계백화점 본점 신세계스퀘어에 신규 봄 테마 미디어아트 영상이 송출되고 있다. 2026.3.2. 연합뉴스(신세계백화점 제공)
서울시는 최근 중동 사태에 따라 에너지 절약을 위해 광화문과 명동 대형 전광판 운영 시간을 하루 2시간씩 줄이기로 했다고 5일 밝혔다.
시는 오는 6일부터 5일간 광화문과 명동 옥외광고물 자유표시구역 내 대형 전광판 30개의 운영 시간을 단축한다. 전광판 운영 주체들과의 협의에 따른 결과다. 운영 시간은 기존 오전 6시부터 자정까지에서 오전 7시부터 오후 11시까지로 줄어든다.
종로구 광화문스퀘어의 코리아나호텔, 동아미디어센터, KT 웨스트, 세광빌딩과 중구 명동스퀘어의 신세계백화점 본관, 교원빌딩 대형 전광판 등이 대상이다.
시는 앞서 지난달 31일 전국 최초로 ‘주간 밝기 기준(7000cd/㎡ 이하)’을 신설하고 시간대별로 야간 밝기 기준을 조정한 ‘옥외전광판 주·야간 빛 밝기 권고기준’을 수립한 바 있다.
박춘선 서울시의원, 고덕수변생태공간 재정비 본격화
박춘선 서울특별시의회 의원(강동3, 국민의힘)이 지난 2일 고덕수변생태공원 현장을 찾아 재정비 실시설계 진행 사항을 보고받고, 고덕수변생태공원의 생태적 특성을 반영한 정비 방향을 주문했다. 고덕수변생태공원은 한강과 고덕천이 만나는 서울 동쪽 끝에 위치한 대표적인 수변 생태공간으로, 수달을 비롯한 포유류와 다양한 물새가 서식하는 도심 내 핵심 생태거점이다. 특히 공원 내 생태연못과 습지 환경이 형성돼 있어 생물다양성이 높은 지역으로 평가받고 있다. 이번 실시설계 용역은 박 의원이 2025년 제1차 추가경정예산을 통해 ‘한강생태공원 재정비(고덕수변생태공원)’ 실시설계 용역비 1억 2000만원을 확보하면서 본격 추진됐다. 실시설계 보고에 따르면 이번 재정비는 단순 시설 개선을 넘어 생태서식지 복원과 생태기능 강화, 생태교육 기반 확충을 중심으로 추진될 것으로 기대된다. 먼저 공원 내 생태연못은 생태관찰형과 자연형으로 구분해 총 5개소를 복원하고, 수서생물의 안정적 서식을 위해 자연형 호안과 급수시설을 도입하는 등 생태환경 개선이 추진된다. 특히 일부 연못은 접근을 제한해 서식지 간섭을 최소화하고, 일부는 해설 프로그램과 연계한 생태교육 공간으로 활용될 예정이다
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최인규 시 디자인정책관은 “도심 대형 전광판 운영 시간 자율 단축으로 에너지 절약 실천 메시지가 더 널리 확산할 것으로 기대된다”고 말했다.
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