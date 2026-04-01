경북도의회 공무원 출장비 수백만원 횡령 의혹… 경찰, 조사 착수

증빙 없이 출장비 개인 통장 지급 정황

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북 안동경찰서는 출장비 수백만 원을 빼돌린 혐의(횡령 등)로 고발된 경북도의회 공무원 A씨에 대해 입건 전 조사에 착수했다고 1일 밝혔다.이번 조사는 경북도의 고발 조치에 따른 것이다.도는 지난해 연말 회계 출납 현황 자체 감사 과정에 A씨가 지출 증빙 서류 없이 개인 명의 통장으로 출장비를 지급받은 사실을 확인한 것으로 알려졌다.경찰 관계자는 “도의회 공무원에 대해 횡령 의혹이 제기돼 입건 전 조사를 벌이고 있다”며 “사실관계 파악 후 피의자 전환 등을 검토하겠다”고 말했다.