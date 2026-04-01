전북대, ‘보잉코리아’와 방산 인재 양성 추진

이미지 확대 보잉코리아 윌 셰이퍼 사장(가운데)이 지난 31일 전북대를 찾아 피지컬AI 실증랩에 대해 설명을 듣고 있다. 전북대 제공 닫기 이미지 확대 보기 보잉코리아 윌 셰이퍼 사장(가운데)이 지난 31일 전북대를 찾아 피지컬AI 실증랩에 대해 설명을 듣고 있다. 전북대 제공

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전북대학교가 글로벌 항공우주·방위산업 선도기업 보잉코리아와 미래 방산 인재 양성을 위한 협력을 추진한다.전북대는 지난 31일 보잉코리아 윌 셰이퍼(Will Shaffer) 사장이 학교를 방문해 양오봉 총장을 만나 인턴십 및 학생 취업 연계 등 다양한 분야에서의 협력 가능성을 논의했다고 1일 밝혔다.이번 방문은 글로벌 방산기업과의 교류 확대와 항공우주·방위 분야 인재 양성 강화를 위해 마련됐다.윌 셰이퍼 사장은 JBNU 인터내셔널센터 동행홀에서 학생들을 대상으로 특별강연을 열고 전직 미 해군 조종사로서 항공우주 산업 경영진에 이르기까지의 경험을 학생들에게 설명했다.강연에 앞서 양 총장과의 면담에서는 인재 양성을 중심으로 한 협력 방향과 상호 관심사에 대해 의견을 교환했다.양오봉 총장은 “세계적인 항공우주·방위산업 기업인 보잉과의 교류는 전북대학교가 추진 중인 첨단방산 분야 특성화 전략에 의미 있는 계기”라며 “이번 방문을 통해 학생들에게 글로벌 방위산업의 비전을 제시하고 실질적인 협력으로 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.윌 셰이퍼 사장은 “한국의 우수한 학생들과 직접 소통할 수 있어 뜻깊은 시간이었다”며 “앞으로도 한국 대학들과 다양한 협력 가능성을 적극 모색해 나가겠다”고 말했다.전북대는 국내 최초로 첨단방산학과 학부 과정을 신설해 올해 첫 신입생 20명을 선발했다. 첨단기술과 방산정책, 글로벌 역량을 갖춘 K-방산 전문인력 양성을 목표로 교육과 연구를 병행하고 있다.