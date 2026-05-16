이란, 전쟁 이후 사형 급증…“정권 불안에 공포심 조성”

세줄 요약 미국과의 전쟁 이후 이란에서 간첩·테러 혐의 사형이 잇따라 집행됐다. NYT는 이번 주에만 4명이 처형됐다고 전했다. 인권단체는 변호권 보장 없이 강압적 자백에 의존한 처형이 늘고 있다며, 정권이 반정부 시위 재발을 막으려 공포를 조성한다고 비판했다. 전쟁 뒤 이란 사형 집행 급증

간첩·테러 혐의 4명 이번 주 처형

인권단체, 반정부 탄압·공포 조성 지적

이미지 확대 이란 반정부 시위 현장 자료사진. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이란 반정부 시위 현장 자료사진. AP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국과의 전쟁 이후 이란 내부에서 사형 집행이 급증한 것으로 나타났다.뉴욕타임스(NYT)가 15일(현지시간) 보도한 바에 따르면 이란은 이번 주에만 간첩 및 테러 혐의 등으로 수감된 4명을 처형했다. 사형수 중 한 명인 에르판 샤쿠르자데는 미국과 이스라엘 정보기관과 협력한 혐의로 유죄 판결을 받았다. 또 다른 사형수 에산 아프라슈테는 이스라엘에 기밀 정보를 넘긴 혐의로 처형됐다.이란 정부는 미국이나 이스라엘과 협력하는 광범위한 간첩망이 존재한다고 주장하고 있지만, 국제 인권단체들은 이란 정부가 간첩 색출을 명분으로 정권 비판 세력까지 탄압하고 있다고 주장했다. 워싱턴DC 소재 인권단체 DAWN의 오미드 메마리안 선임연구원은 “피고인들이 변호인의 조력을 충분히 받지 못한 채 강압적 자백만으로 사형당하는 사례가 많다”고 밝혔다.인권단체들에 따르면 지난 2월 28일 미국과 이스라엘의 공격을 받은 이후 사형 집행은 더 빠르게 증가한 것으로 분석된다. 이란 정부가 사형 집행을 늘리는 것은 정부 내부의 불안감을 반영한다는 것이 전문가의 분석이다. 메마리안 연구원은 “당국은 작은 계기만으로도 대규모 시위가 발생할 수 있다고 우려하고 있다”며 “이 때문에 반정부 세력에 대해 최고 수준의 처벌도 불사할 것이라는 메시지를 보내는 것”이라고 말했다.앞서 지난 4월 이란 안보 최고결정기구인 최고국가안보회의(SNCS)가 반정부 시위 재발 우려를 논의하기 위해 소집되기도 했다.이란은 지난해 경제난으로 인한 반정부 시위가 전국적으로 확산했다. 국제 인권단체는 이슬람혁명수비대가 시위에 나선 비무장 민간인을 상대로 유혈 진압해 3만명 이상의 사망자와 33만명이 넘는 부상자가 발생했다고 추정했다. 현재 미국의 해상 봉쇄가 시작된 뒤 이란에선 환율이 폭등하고 물가가 요동치는 등 지난해 시위가 시작될 무렵과 비슷한 상황이 전개되고 있다.