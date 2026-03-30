울산 ‘120 해울이콜센터’ 야간 확대 운영에 ‘호응’

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울산 ‘120 해울이콜센터’가 야간 확대 운영으로 큰 호응을 얻고 있다.울산시는 생활 밀착형 행정 서비스 제공을 위해 ‘120 해울이콜센터’를 야간까지 확대 운영하면서 시민들의 호응을 얻고 있다고 30일 밝혔다.시는 지난 1월부터 해울이콜센터 운영 시간을 기존보다 2시간 연장해 오후 6시부터 8시까지 운영하고 있다. 야간 콜센터는 시행 이후 현재까지 600여 건의 상담을 처리했다.주요 상담 내용은 ▲버스 분실물 ▲여권 발급 ▲상수도 요금 ▲아이문화패스 카드 등 시민 일상과 밀접한 분야가 대부분을 차지한다. 이와 함께 ▲다친 동물 구조 ▲동물 사체 신고 ▲불법 주정차 ▲가로등 고장 신고 등 구·군 관련 생활 민원도 신속히 연계해 처리하고 있다.특히 저녁 시간대에 발생하는 긴급 생활 불편이나 시정 관련 문의에 대해 전문 상담사가 즉시 응답하는 ‘통합(원콜-원스톱) 상담 서비스’를 제공해 시민 만족도를 높이고 있다.시는 야간 콜센터 이용 활성화를 위해 다양한 홍보와 상담 서비스 개선도 함께 추진한다.시는 대표 누리집, 시내버스 내부 모니터, 주요 전광판, 누리소통망(SNS) 등을 활용해 운영 시간 확대를 적극 알리고, 콜센터 이용 고객 만족도 조사를 통해 시민의 의견을 반영할 계획이다. 또 야간 시간대 긴급 생활 민원에 신속히 대응할 수 있도록 상담사 전문 교육도 강화할 방침이다.