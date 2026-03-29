호르무즈 해협 한국 선박서 실습생 2명 하선…남은 선원 176명

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

호르무즈 해협 한국 선박서 실습생 2명 하선…남은 선원 176명

정철욱 기자
정철욱 기자
입력 2026-03-29 13:45
수정 2026-03-29 13:45
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
호르무즈 해협 인근 페르시아만을 항해하는 유조선의 모습. 로이터 연합뉴스
호르무즈 해협 인근 페르시아만을 항해하는 유조선의 모습. 로이터 연합뉴스


호르무즈 해협에 발이 묶은 우리나라 선박에서 실습 선원 2명이 하선했다.

해양수산부는 29일 호르무즈 해협 안쪽 페르시아만에 있는 우리나라 선박에서 실습 선원 2명이 하선했다고 밝혔다.

페르시아만에 있는 우리나라 선박에는 한국해양대, 목포해양대, 한국해양수산연수원 소속의 실습 연습생들도 승선 중이다.

이로써 우리나라 선박에 탑승 중인 한국인 선원은 141명에서 2명이 줄어 139명이 됐다. 외국 선박에 타고 있는 한국인 선원 37명까지 포함하면, 우리나라 선원은 총 176명이다.

앞서 지난 22일에 한국인 실습 선원 2명이 하선했으며, 25일에는 일반 선원 1명이 하선한 바 있다.



하선한 실습 선원의 소속 등 정보는 공개되지 않았다. 해양수산부 관계자는 “하선 선원의 귀국 정보 등 구체적인 사항은 개인정보 보호와 신변 안전을 위해 밝힐 수 없다”라고 말했다.
부산 정철욱 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
페르시아만에 있는 우리나라 선박의 한국인 선원 수는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로