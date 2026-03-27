[인사]농림축산식품부

■농림축산식품부◇국장급 전보△기획조정실 정책기획관 홍인기(유통소비정책관) ◇국장급 전입△농림축산검역본부 인천공항지역본부장 최명철 ◇국장급 계획인사교류△농림축산검역본부 동식물위생연구부장 김진형△농촌진흥청 국립식량과학원 식품자원개발부장 박성우
◇과장급 전보△정책기획관실 기획재정담당관 정재환△농촌정책국 농촌정책과장 김재형△유통소비정책관실 원예산업과장 배민식 ◇과장급 직위승진△유통소비정책관실 농식품시장관리과장 김성만△농림축산검역본부 동물질병관리부 동물검역과장 이재명 ◇과장급 파견연장△농어업·농어촌특별위원회 사무국 송지숙 ◇과장급 지원근무△중동상황 총괄 대응팀 유재형
◇과장급 전보△정책기획관실 기획재정담당관 정재환△농촌정책국 농촌정책과장 김재형△유통소비정책관실 원예산업과장 배민식 ◇과장급 직위승진△유통소비정책관실 농식품시장관리과장 김성만△농림축산검역본부 동물질병관리부 동물검역과장 이재명 ◇과장급 파견연장△농어업·농어촌특별위원회 사무국 송지숙 ◇과장급 지원근무△중동상황 총괄 대응팀 유재형
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이번 농림축산식품부 인사에서 국장급 전보자는 몇 명인가?