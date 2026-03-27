[인사]농림축산식품부

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[인사]농림축산식품부

이현정 기자
이현정 기자
입력 2026-03-27 17:14
수정 2026-03-27 17:14
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
■농림축산식품부◇국장급 전보△기획조정실 정책기획관 홍인기(유통소비정책관) ◇국장급 전입△농림축산검역본부 인천공항지역본부장 최명철 ◇국장급 계획인사교류△농림축산검역본부 동식물위생연구부장 김진형△농촌진흥청 국립식량과학원 식품자원개발부장 박성우

◇과장급 전보△정책기획관실 기획재정담당관 정재환△농촌정책국 농촌정책과장 김재형△유통소비정책관실 원예산업과장 배민식 ◇과장급 직위승진△유통소비정책관실 농식품시장관리과장 김성만△농림축산검역본부 동물질병관리부 동물검역과장 이재명 ◇과장급 파견연장△농어업·농어촌특별위원회 사무국 송지숙 ◇과장급 지원근무△중동상황 총괄 대응팀 유재형

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이번 농림축산식품부 인사에서 국장급 전보자는 몇 명인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로