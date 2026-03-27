집중호우 대비 867억 푼다… 재난특교세 48% 확대

빗물받이·하천 준설 투입…3월 조기 집행

지자체 신속 대응 체계 가동

이미지 확대 지난해 내린 폭우로 침수된 전북 군산시 나운동 상가 일대 모습. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난해 내린 폭우로 침수된 전북 군산시 나운동 상가 일대 모습. 연합뉴스

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행정안전부는 여름철 집중호우 등 재난에 선제적으로 대응하기 위해 재난안전특별교부세 867억원을 지방자치단체에 지원한다고 27일 밝혔다. 이번 조치는 재난 예방을 위해 지방정부에 충분한 재원을 투입하라는 이재명 대통령의 지시에 따른 것이다.올해 지원 규모는 지난해 585억원보다 282억원(48.2%) 대폭 늘었다. 행안부는 사업 효과를 조기에 체감할 수 있도록 교부 시기를 지난해보다 앞당겨 3월 중 집행을 완료할 계획이다. 특교세는 빗물받이 정비, 중소하천 준설·정비, 우리 동네 풍수해 안전망 확충 등 3대 분야에 집중 투입된다.세부적으로는 빗물받이 정비에 326억원을 배정했다. 도심 침수의 주원인인 막힌 빗물받이를 집중 점검·청소하고, 연결 관로 준설과 정비를 병행해 배수 기능을 근본적으로 개선한다는 방침이다.중소하천 준설 및 정비에는 가장 많은 346억원이 투입된다. 범람 위험이 높은 지방하천과 소하천, 세천 구간의 물길을 정비하고 노후 제방, 홍수방어벽 등 시설물을 보수·보강해 치수 기능을 대폭 강화한다.아울러 ‘우리 동네 풍수해 안전망 확충’ 사업에 195억원을 배정해 소규모 석축, 옹벽, 낙석 방지시설 등 취약 시설을 개선하고 생활 주변의 재난 사각지대를 해소할 방침이다. 행안부는 지자체가 관련 사업을 신속히 추진할 수 있도록 지방재정법 제45조에 따른 ‘예산 성립 전 사용’ 제도를 적극 활용하도록 독려하기로 했다.