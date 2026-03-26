‘공사장 벽돌 사망 사고’ 원청 대표 법정 구속…부산서 ‘중처법’ 첫 실형

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부산 한 건설 현장에서 쏟아진 벽돌 더미에 20대 작업자가 맞아 숨진 사고와 관련해 법원이 원청인 종합 건설사 대표에게 안전 관리 의무를 소홀히 한 책임을 물어 실형을 선고했다. 부산에서 중대재해처벌법 위반으로 경영책임자에게 실형이 선고된 것은 이번이 처음이다.부산지법 형사 10단독 허성민 판사는 중대재해벌법 위반(산업재해 치사) 혐의로 기소된 부산 한 건설업체 대표 오모 씨에게 징역 1년을 선고하고 법정구속했다. 해당 건설사에는 벌금 1억 2000만원을 선고했다.허 판사는 “안전 등을 종합적으로 관리하고 구축해야 할 의무를 소홀히 해 사망 사고와 무고한 시민의 상해를 일으킨 책임이 있다”라고 판결했다.이 사고는 2023년 1월 15일 부산 중구 남포동 한 숙박시설 신축 공사 현장에서 조경 공사 도중 일어났다. 당시 목제 받침대에 올린 벽돌 더미를 크레인으로 옮기고 있었는데, 이 받침대가 부러지면서 무게 1.45t인 벽돌 더미가 15층 높이에서 떨어졌다.이 사고로 지상에 있던 하청 업체 소속 20대 작업자가 머리를 크게 다쳐 병원으로 이송됐지만 숨졌다. 공사장 인근을 지나던 행인 2명도 다쳤다.당시 벽돌 더미를 올린 목제 받침대가 한 쪽으로 기울어진 상태여서 사고 발생 가능성이 있었지만, 인양 상태나 작업자 안전모 착용 점검, 행인 출입 통제 등 조처가 없었던 것으로 조사됐다.오씨는 오태원 부산 북구청장의 아들로, 오 구청장은 공직자가 되기 전 해당 건설사의 대표를 지냈다.