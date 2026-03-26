강기정 광주시장 11억·신수정 시의회의장 2억9천만원

■광주시, 2026년 공직자 재산 변동사항 공개

유관단체장·구의원 등 75명…평균 11억2161만원·46명 재산 증가

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광주광역시 공직자윤리위원회는 재산공개 대상자 75명의 ‘2026년도 정기 및 수시 재산변동 신고내역’을 26일 전자공보에 공개했다.‘공직자윤리법’에 따라 재산공개 대상자는 매년 재산변동 사항을 다음해 2월 말까지 신고해야 하며, 정부와 관할 공직자윤리위원회는 이를 1개월 이내 공개해야 한다.이번 공개 대상은 공직유관단체장 7명과 구의원 68명이다. 신고 재산 평균은 11억2161만원으로, 전년도 평균(10억1716만원)보다 1억445만원 증가했다.재산 규모별로는 5억원 미만이 31명(41.3%)으로 가장 많았다. 이어 5억원 이상 10억원 미만 23명(30.7%), 10억원 이상 21명(28.0%) 순이다.재산 증감 현황을 보면 46명(61.3%)은 부동산 가액 변동과 금융자산 증가 등으로 재산이 늘었고, 29명(38.7%)은 고지 거부와 채무 증가 등으로 재산이 줄었다.광주광역시 공직자윤리위원회는 공개된 재산변동 사항에 대해 6월말까지 성실신고 여부를 심사할 계획이다.이번 재산변동 공개에 따르면, 강기정 광주시장이 11억원 그리고 신수정 광주시의회 의장이 2억원의 재산을 각각 신고했다.26일 정부 공직자윤리위원회가 공개한 공직자 정기 재산변동사항에 따르면 강 시장은 11억7500만원의 재산을 보유하고 있다. 지난해보다 800만원 늘어났다.강 시장은 광주 북구의 아파트와 서울의 다가구주택·오피스텔 전세권 등 3억3000만원의 건물, 8억8600만원의 예금이 있었다.고광완 행정부시장은 16억700만원을 신고했다. 서울에 자신과 부모 명의로 아파트 2채와 다세대주택 1채 등 건물 3채(현재 가액 12억6900만원)가 있었다.김영문 문화경제부시장은 11억7500만원을 신고했다. 서울에 15억2000만원 상당의 오피스텔 1채와 아파트·다세대주택 전세권을 보유했다.선석기 광주경제자유구역청장은 31억4400만원, 안진 광주시자치경찰위원회 위원장은 8억3700만원, 전준호 광주시자치경찰위원회 사무국장은 17억1800만원을 신고했다.구청장 가운데는 문인 북구청장이 20억1900만원으로 가장 많았다. 광주 북구 아파트(8억4700만원), 예금(12억5500만원) 등이 있었다.임택 동구청장 4억2400만원, 김이강 서구청장 6억900만원, 김병내 남구청장 10억3900만원, 박병규 광산구청장 5억1300만원을 각각 신고했다.광주시의회에선 신수정 의장이 4000만원 늘어난 2억9600만원의 재산을 보유했다. 심창욱 의원은 89억7200만원을 신고해 의원 중에는 가장 많은 재산을 보유했다. 이어 임미란 의원이 55억2800만원을 신고했다.김나윤 의원은 채무(1억5200만원)를 포함한 2300만원을 신고해 재산이 가장 적었다. 박미정 의원도 2300만원을 신고했는데, 6억9800만원의 채무가 있었다.박희율(13억7300만원)·서용규(10억7800만원)·안평환(10억7600만원)·홍기월(12억5600만원) 의원이 10억원대 재산을 보유했다.강수훈 의원 4억1000만원, 김용임 의원 9억5000만원, 명진 의원 8억1900만원, 박필순 의원 2억6800만원, 서임석 의원 8억3300만원, 심철의 의원 9억7800만원, 이귀순 의원 5억8400만원, 이명노 의원 1억6100만원, 정무창 의원 4억6800만원, 조석호 의원 5억4600만원, 채은지 의원 5억3400만원, 최지현 의원 3억6100만원을 신고했다.이정선 광주시교육감은 1억400만원이 늘어난 16억8500만원을 신고했다. 이 교육감은 본인, 배우자 명의로 각각 전남 순천, 충북 청주에 토지(5억3700만원), 예금(9억6400만원) 등을 보유했다.