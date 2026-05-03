‘李 공소취소 저지’ 오세훈·조응천 野 수도권 후보 긴급 연석회의 성사

조응천 ‘사법내란 저지 긴급회의’ 제안

오세훈, 유정복, 양향자, 연셕 회의 화답

4일 국민의힘+개혁신당 5인 한자리에

이미지 확대 대화 나누는 오세훈·김정철 후보 오세훈 국민의힘 서울시장 후보(왼쪽)와 김정철 개혁신당 서울시장 후보가 3일 오전 서울 용산구 효창운동장에서 열린 제44회 서울특별시장기 축구대회 개회식에서 단상에 올라 대화를 나누고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 대화 나누는 오세훈·김정철 후보 오세훈 국민의힘 서울시장 후보(왼쪽)와 김정철 개혁신당 서울시장 후보가 3일 오전 서울 용산구 효창운동장에서 열린 제44회 서울특별시장기 축구대회 개회식에서 단상에 올라 대화를 나누고 있다. 뉴스1

이미지 확대 긴급 기자회견하는 조응천 개혁신당 경기지사 후보 조응천 개혁신당 경기도지사 후보가 3일 서울 여의도 국회에서 긴급 기자회견을 하고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 긴급 기자회견하는 조응천 개혁신당 경기지사 후보 조응천 개혁신당 경기도지사 후보가 3일 서울 여의도 국회에서 긴급 기자회견을 하고 있다. 뉴스1

세줄 요약 오세훈 서울시장 후보와 조응천 경기지사 후보 등 범야권 수도권 후보들이 민주당의 공소취소 특검법 저지를 위해 4일 긴급 연석회의를 열기로 했다. 조 후보 제안으로 성사됐고, 오 후보는 법안 철회를 요구했다. 범야권 수도권 후보들 긴급 연석회의 성사

민주당 공소취소 특검법 저지 공조 논의

조응천 제안, 오세훈 철회 요구 강경 반발

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6·3 지방선거를 한달 앞두고 범야권 수도권 광역단체장 후보들이 4일 처음으로 한자리에 모인다. 국민의힘 오세훈 서울시장 후보, 양향자 경기지사 후보, 유정복 인천시장 후보와 개혁신당 조응천 경기지사 후보, 김정철 서울시장 후보는 더불어민주당이 추진하는 ‘조작 기소 특검법’ 저지를 위해 긴급 연석회의를 개최하기로 했다.이번 연석회의는 조 후보의 제안으로 성사됐다. 조 후보는 3일 오전 국회 긴급 기자회견에서 민주당의 특검법 처리를 막기 위한 ‘사법내란 저지를 위한 수도권 광역단체장 후보자 긴급 연석회의’를 제안했다. 민주당은 지난달 30일 이재명 대통령의 형사 사건 등 12건을 수사 대상으로 특검에 공소 취소 권한을 부여하는 특검법을 발의했다.오 후보 측은 이날 오후 “조 후보가 제안한 범야권 공조를 환영한다”며 “내일(4일) 오전 11시 30분 수도권의 범야권 후보가 함께 모여 특검법 강력 저지 방안을 논의하기로 의견을 모았다”고 전했다.오 후보도 이날 기자들과 만나 “(공소 취소 특검법은) 21세기 민주주의를 야만의 시대로 되돌리는 묵과할 수 없는, 절대 용서할 수 없는 시도”라며 “민주당은 법안을 철회해야 한다”고 말했다.국민의힘과 개혁신당 광역단체장 후보들은 지난달 30일 민주당의 특검법 발의 이후 민주당 후보들에게 찬반을 따져 묻고 있다. 오 후보는 정원오 민주당 서울시장 후보에게, 유 후보는 박찬대 민주당 인천시장 후보에게, 양 후보는 추미애 민주당 경기지사 후보에게 특검법에 대한 입장 표명을 요구하고 있다.