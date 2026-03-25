‘풍력발전기 화재’ 사망 근로자 부검·참고인 조사…수사 속도

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘풍력발전기 화재’ 사망 근로자 부검·참고인 조사…수사 속도

강남주 기자
입력 2026-03-25 19:52
수정 2026-03-25 19:52
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
화재가 발생한 풍력발전기. 영덕군 제공
화재가 발생한 풍력발전기. 영덕군 제공


경찰과 노동 당국이 지난 23일 발생한 ‘영덕 풍력발전기 근로자 사망사건’과 관련해 부검, 참고인 조사를 실시하는 등 수사에 속도를 내고 있다.

25일 경북경찰청 중대재해수사팀에 따르면 이날 오전 경북 칠곡 국립과학수사연구원에서 이 사고로 숨진 근로자 3명에 대한 부검을 진행했다.

경찰은 부검 결과를 토대로 화재와 사망 간 인과관계를 규명한다는 방침이다.

경찰과 노동 당국의 참고인 조사도 진행되고 있다. 경찰은 시공·정비업체 관계자들을 상대로, 고용노동부 포항지청은 원청·하청 관계자들을 각각 불러 참고인 조사를 벌였다.

숨진 노동자 3명 중 1명은 하청업체 안전 담당 직원, 나머지 2명은 계약직 직원이었던 것으로 알려졌다.

현장 감식은 사고 풍력발전기 철거 후 이뤄질 예정이다.

사고는 23일 영덕읍 창포리 풍력발전단지에서 발생했다. 유지·보수업체 직원 3명이 풍력발전기 상단 너셀(기계실)에 들어가 날개 균열 수리 작업 중 불이 나 모두 숨졌다.
강남주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
숨진 근로자 3명은 어떤 작업을 하다가 사고를 당했나요?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로