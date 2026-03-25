부산시, 국민성장펀드 대응 13조 규모 신산업 육성 프로젝트 추진

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부산시는 25일 부산상공회의소, BNK부산은행과 ‘국민성장펀드 대응 및 지역 첨단전략산업 육성 지원을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.국민성장펀드는 우리나라의 신성장 동력이 될 첨단전략산업 활성화를 위해 민관이 합동으로 150조원을 조성하고 향후 5년간 지원하는 프로젝트다. 이 중 40%인 60조원을 지역에 지원할 예정이다. 시는 약 14조원 규모의 지역 혁신 전략과 핵심 프로젝트를 발굴하고 국민성장펀드를 유치해 신산업 육성의 핵심 동력으로 활용할 계획이다.이날 협약은 지역 기업의 투자유치와 성장 기반 확대를 위해 정책·기업·금융이 유기적으로 협력하기 위해 체결했다. 협약에 따라 BNK부산은행은 첨단전략산업 기업을 대상으로 2000억원 규모의 특별 우대 금융지원을 추진한다. 직접투자와 초저리 대출 등 국민성장펀드 유형에 맞는 사전 컨설팅 상담창구도 운영한다. 이를 통해 사업 기획부터 투자 설계, 정책금융 연계까지 종합 지원한다.이날 협약식과 함께 진행된 ‘부산형 혁신전략 및 핵심프로젝트 추진 전략 보고회’에서는 정부 정책에 대응한 지역 첨단전략산업 육성, 투지 기반 강화 방안이 논의됐다.보고회에서 시는 반도체, 인공지능(AI), 로봇, 이차전지, 바이오 등 6개 첨단전략산업 분야 11개 사업의 추진 전략을 공개했다. 시는 반도체 분야에서 지역 성장 잠재력을 극대화할 수 있는 ‘해양 반도체 허브도시 조성’을 추진한다. 에너지 분야에서는 ‘가덕 그린에너지 시티 조성’, ‘분산 에너지 특화지역 강서스마트그리드 조성’ 사업을 추진하기로 했다. 인공지능 분야에서는 ‘EDC 그린데이터 집적단지 조성·활성화’, 신발산업 디지털 전환, 해양 모빌리티 시험장 구축 등 사업을 추진한다.부산시 관계자는 “신산업 중심의 핵심 프로젝트를 흔들림 없이 추진해 부산의 산업지도를 새로 그리겠다”라고 밝혔다.