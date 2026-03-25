전북도 “필수예산 확보, 국가예산 11조원 시대 열겠다”

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전북도가 내년도 국가예산 ‘11조원’을 목표로 본격적인 예산 확보전에 나선다.전북도는 25일 행정부지사 주재로 ‘2027년 국가예산 신규사업 발굴 3차 보고회’를 개최하고, 국비 확보를 위한 대응 방안을 논의했다고 밝혔다.정부의 의무지출 비중 상승과 민생지원 소요 급증, 통합지자체 대상 재정 인센티브 집중 등으로 전북의 국비 확보 입지가 위축될 수 있는 만큼 선제적 공세 전략에 나서겠다는 취지다.도는 지난해 전북연구원 및 14개 시군과 함께 7개월 동안 총 507건, 6927억원 규모의 신규 사업을 발굴했다. 피지컬 AI 기반 메카노바이오소재 자율협업 제조 플랫폼 구축, 대용량 수전해 자동차 평가센터 구축 사업, 새만금호 방조제 수문 증설 및 조력 발전 사업, 새만금항 신항 접안 시설 및 배후 부지 재정 전환, 무주~대구 고속도로 건설, 전라선 고속화 등 다양한 분야의 사업이 발굴됐다.도는 100대 중점 확보 대상 사업 위주로 중앙부처 사전 설명 활동을 전개해 나간다는 방침이다. 국가예산 현장 대응력을 높이기 위한 ‘국가예산 확보 활동 일일 보고’ 체계를 가동해 부처 예산안 반영을 위한 활동 상황을 모니터링하고, 기획예산처 심의 과정에서 지적 사항에 대해 즉각적인 ‘대체 논리’를 제공한다는 계획이다.아울러 도는 타운홀 미팅 후속 사업과 현대차 투자 연계 사업 등을 보완해 예산 확보 규모를 더 키운다는 방침이다. 이를 위해 원내대표와 장관, 최고위원을 배출하며 강화된 지역 정치권의 위상을 적극 활용할 예정이다.노홍석 전북도 행정부지사는 “전북의 성장 동력 확보와 도민들의 삶의 질을 높이기 위해 국가예산 확보에 사활을 걸고 있다”며 “도-시군-정치권-경제계가 하나로 뭉친 원팀(One-Team) 공조를 통해 국가예산 11조원 시대를 여는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.