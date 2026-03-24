정부 “신원 확인된 대전 공장화재 피해자, 유가족에 인도”

중대본 5차 회의 개최… 장례절차 유가족 뜻 따라 진행

이미지 확대 이틀째 이어지는 합동 감식 24일 대전 대덕구 소재 자동차 부품 제조업체인 안전공업 주식회사 2일 차 감식에 나선 소방 당국 관계자들이 불에 탄 건물 안으로 진입하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이틀째 이어지는 합동 감식 24일 대전 대덕구 소재 자동차 부품 제조업체인 안전공업 주식회사 2일 차 감식에 나선 소방 당국 관계자들이 불에 탄 건물 안으로 진입하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 참배하는 시민 22일 오후 대전시청에 마련된 대전 안전공업 화재 희생자 합동분향소에서 시민들이 참배하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 참배하는 시민 22일 오후 대전시청에 마련된 대전 안전공업 화재 희생자 합동분향소에서 시민들이 참배하고 있다. 연합뉴스

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정부가 대전 대덕구 문평동 소재 자동차 부품 제조공장 ‘안전공업’에서 발생한 화재 참사와 관련해 신원이 확인된 피해자를 절차에 따라 유가족에게 인도한다. 현재 수습된 시신 14구 가운데 13구에 대한 신원 확인이 완료됐다.행정안전부는 24일 중앙재난안전대책본부 회의를 열고 장례 절차는 유가족의 뜻을 존중해 진행한다며 이렇게 밝혔다. 행안부는 “합동 감식 등 진행 상황은 유가족 대상 사전설명회를 통해 세세히 안내하고 있다”고 설명했다. 신원이 확인되지 않은 시신 한 구는 화재 당시 훼손 상태가 심해 DNA 등 정밀 감식 절차를 밟고 있다.정부는 또 유가족과 피해자가 궁금해하는 장례 절차, 병원비 및 심리치료 등 다양한 민원과 문의 사항은 대전시청에 마련된 중앙합동재난피해자지원센터를 통해 처리하고 있다. 지원센터 참여 기관은 22곳에서 32곳으로 확대했으며, 50여 명이 근무하고 있다.대전시청 1층에 설치된 합동분향소에는 전날 기준 2500여 명이 찾아 추모했다.이번 화재 참사와 관련해 산업통상부는 자동차 산업공급망에 미치는 영향을 점검하고, 필요한 사항 등을 지원할 계획이다.조덕진 중대본 총괄조정관(행안부 사회재난실장)은 “정부는 장례 지원과 심리 회복 등 필요한 조치를 다하겠다”며 “사고 원인을 철저히 조사하고, 그 과정을 투명하게 공개하겠다”고 말했다.앞서 74명의 사상자가 발생한 안전공업 화재는 20일 오후 1시 17분쯤 불이 나 10시간 30분 만에 진화됐다. 업체 직원 14명이 숨졌고 60명이 중경상을 입었다. 수사를 진행하고 있는 경찰과 노동 당국은 사측의 기름 찌꺼기 관리, 취급 실태와 집진기 등의 적정성 여부를 들여다보고 있다.대전 소방 당국에 따르면 안전공업은 지난 15년간 불이 나 소방 당국이 7번이나 출동했고 대부분 작업 공정과 집진기 등에서 나온 기름때와 분진 탓에 불이 난 것으로 확인됐다. 정기적으로 자체 점검을 받고 소방 당국에 보고했지만 해마다 지적 사항이 뒤풀이됐다. 특히 이번 화재의 결정적 원인으로 꼽히는 기름 찌꺼기나 유증기 등은 점검 항목에 없었던 것으로 파악됐다.