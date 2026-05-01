구미 박정희 생가서 ‘원팀’ 다짐…TK 보수 결집 나선 이철우·추경호

신공항·행정통합 추진 등 공동선언문 서명

이미지 확대 이철우·추경호, 박정희 전 대통령 생가 방문 국민의힘 이철우 경북도지사 예비후보와 추경호 대구시장 예비후보가 1일 오후 경북 구미시 박정희 전 대통령 생가를 방문하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이철우·추경호, 박정희 전 대통령 생가 방문 국민의힘 이철우 경북도지사 예비후보와 추경호 대구시장 예비후보가 1일 오후 경북 구미시 박정희 전 대통령 생가를 방문하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 이철우 경북도지사 예비후보와 추경호 대구시장 예비후보가 구미 박정희 생가를 찾아 함께 참배하고, 대구·경북 지방선거 승리를 위한 공동선언문에 서명했다. 두 후보는 산업화 정신 계승과 신공항·행정통합 추진, 지역 발전과 보수 결집을 약속했다. 구미 박정희 생가 방문, 보수 결집 행보

이철우·추경호 공동선언문 서명, 원팀 강조

신공항·행정통합 추진과 지역발전 협력

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국민의힘 이철우 경북도지사 예비후보와 추경호 대구시장 예비후보가 1일 경북 구미에 있는 박정희 전 대통령 생가를 방문하며 보수 결집에 나섰다.두 예비후보는 생가 옆 추모관에서 함께 참배한 뒤, 대구·경북 지방선거 승리를 위한 공동선언문에 서명했다.선언문에는 박 전 대통령의 산업화 정신과 업적을 계승·발전하고 대구경북신공항과 대구경북행정통합을 차질 없이 추진한다는 내용이 담겼다. 또 지역 경제를 살리고 보수의 심장인 대구·경북을 지키기 위해 협력한다는 내용도 포함됐다.추 예비후보는 이날 방문 배경에 대해 “본격적인 선거운동에 앞서 대한민국 경제 발전과 산업화를 이끈 박정희 전 대통령 생가를 찾아 결의를 다지기 위한 것”이라고 설명했다.이어 “원팀 정신으로 대구 경북을 함께 발전시키고 또 보수의 심장 대구·경북을 굳건히 지키겠다”며 “보수 정당의 힘을 키워 다음 총선·대선에서 승리를 위한 발판을 마련하겠다”고 덧붙였다.이 예비후보는 공동선언의 의미에 대해 “신공항·행정통합은 대구 경북의 공동 현안”이라며 “시도가 후손들을 위해서 반드시 해야 한다”고 강조했다.그는 대구·경북 공동선대위 구성에 대해서는 “현행 선거법상 시도별 선대위 구성이 원칙”이라면서도 “후보 간 공동 유세와 협력은 적극적으로 추진할 계획”이라고 말했다.이날 행사에는 국민의힘 소속 국회의원과 지방선거 후보, 지지자 등 500여명이 참석했다.